국동호 "학폭 무관" 반박하자…변호사 A씨, '사과 거부' 통화 공개하며 재반박

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[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력 의혹에 대해 "무관하다"고 반박한 가운데, 피해를 주장한 변호사 A씨가 '사과 거부' 통화 내용을 공개하며 재반박에 나섰다.

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A씨는 4일 자신의 SNS를 통해 "통화를 요청해 와 응했다"며 국동호와 나눈 대화를 정리해 공개했다.

A씨에 따르면 국동호는 통화에서 "남을 괴롭힐 깜냥이 안 되고, 살면서 단 한 번도 타인을 괴롭힌 적이 없다"며 의혹을 전면 부인했다.

또한 "누군가를 괴롭혔다는 사실 자체를 믿을 수 없다"며 "그래서 사과할 수 없다"는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

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이에 A씨는 "그렇다면 왜 통화에 집착했는지 이해하기 어렵다"며 추가 제보 메시지를 공개했다.

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해당 메시지에는 과거 괴롭힘 피해를 주장하는 내용과 함께 "사전에 침을 뱉고 목을 졸랐다"는 등의 구체적 정황이 담겼다.

앞서 A씨는 SNS를 통해 국동호를 학창 시절 괴롭힘 가해자로 지목하며, 배드민턴 채 폭행과 압정 설치, 사물함 훼손 등의 피해를 주장한 바 있다.

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논란이 확산되자 국동호는 "특정 개인의 일방적인 주장으로, 전혀 사실에 근거하지 않는다"며 "해당 사건들과 어떠한 관련도 없다"고 반박했다.

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이어 "관련 행위에 가담하거나 방조한 적이 없다"고 선을 그었다.

또한 "당시 교제 사실도 없으며, 현재도 회계법인 소속으로 근무 중"이라며 일부 주장에 대해 부인했다.

이어 "사실과 다른 이야기로 음해하는 것에 대해 사과를 요청한다"며 허위 사실 확산 자제를 촉구했다.

양측의 입장이 팽팽히 맞서면서 진실 공방은 더욱 격화되는 모양새다. 현재 해당 의혹의 사실 여부는 확인되지 않았다.

narusi@sportschosun.com