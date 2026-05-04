강수지, ♥김국진과 쓰는 독특한 안방 공개.."침대 끝에 식탁 배치"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강수지가 독특한 구조의 안방을 공개했다.

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4일 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'에는 '수지와 국진의 안방을 공개합니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강수지는 "이런 안방 보셨는지 모르겠다"며 침대 끝 쪽에 큰 책상이 놓인 독특한 구조의 안방을 소개했다. 그는 "남편이 집에 들어오면 샤워하고 나와서 책상에 앉고 나는 침대에 누워서 오늘 어떻게 지냈는지에 관해 이야기한다"고 말했다.

강수지는 "안방이라는 공간은 집안에서 큰 공간은 아니지 않냐. 나는 안방을 어떻게 하면 내 마음에 들거나 쾌적하게, 아니면 더 쓸모 있게 배치할까 생각한다"고 밝혔다. 이어 화이트와 우드의 조화가 돋보이는 책상에 대해 "사실 식탁이다. 그런데 책상으로 쓰고 있는 거다. 이곳저곳을 떠돌다가 침대 맨 끝 쪽으로 왔다"고 설명했다.

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책상 위에 꽃병을 올려둔 강수지는 "누워서 잠들기 전에도 보고 앉아서도 보고 부엌에서 방을 바라볼 때도 꽃을 본다. 좋게 이야기하자면 아주 섬세한 인테리어를 선호한다"며 "한 곳에서만 바라보는 인테리어보다도 360도 어디에서도 봐도 어울리는 걸 좋아해서 하는 편"이라고 말했다.

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평소 틀에 박히지 않은 가구 배치를 선호한다는 그는 "보통 이사 갈 때까지 가구를 안 옮기는 분도 많은데 한 번만 옮겨봐라. 엄청나게 기분이 달라지고 이사 온 듯한 느낌이 든다"며 "모든 걸 정리하는 느낌이 들어서 나는 가구들을 자주 옮기고 뺀다"고 밝혔다.

그러면서 "인테리어는 진짜 답이 없는 거 같다. 이리저리하다 보면 마음이 안정되고 좋고, 예쁘다는 느낌을 받을 수 있는 배치가 나온다"고 덧붙였다.