전소미·김도연, '빵' 하나로 시작된 살벌한 말다툼…"너 말투가 왜 그래"(아근진)

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 아이오아이 멤버 전소미와 김도연의 과거 숙소 시절 일화가 공개되며 웃음을 자아냈다.

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4일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 데뷔 10주년을 맞아 다시 뭉친 아이오아이 멤버들이 출연해 솔직한 입담을 펼쳤다.

이날 전소미는 김도연과의 '말다툼' 에피소드를 털어놨다.

전소미의 빵을 먹고 싶었던 김도연이 허락을 구했고, 전소미가 "먹어도 된다"고 답했지만, 말투를 문제 삼으며 분위기가 급격히 틀어졌다는 것.

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전소미는 "언니가 '너 말투가 왜 그래?'라며 화를 냈다"며 "결국 빵을 끝까지 먹지 않고 내려놓은 뒤 방으로 들어가 문을 쾅 닫았다"고 당시 상황을 전했다.

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이어 "그 뒤로 동생이 언니를 대하는 법에 대해 장문의 메시지가 왔다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

사소한 일로 시작된 두 사람의 갈등은 시간이 지난 뒤 유쾌한 추억으로 남았고, 오랜만에 다시 모인 멤버들 사이에서도 자연스럽게 웃음으로 이어졌다.

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10년 만에 완전체로 재회한 아이오아이는 과거의 에피소드를 허심탄회하게 털어놓으며 변함없는 케미를 드러냈다.

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narusi@sportschosun.com