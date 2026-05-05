캐주얼 MMORPG '스피릿 테일즈', 신규 길드 보스 콘텐츠 추가

컴투스홀딩스는 캐주얼 MMORPG '스피릿 테일즈'에 길드 단위 전투의 무게감을 끌어올린 업데이트를 실시했다고 밝혔다.
이번에 등장한 '영혼 링 가디언'은 길드 단위 협동을 전제로 설계된 보스다. 길드 영지에서 '가디언 소환 상자'를 사용해 호출할 수 있으며, 처치 시 길드 전체에 가디언 포인트가 누적된다. 동시에 전투에 참여한 길드원 전원에게 개인 보상이 지급되는 구조다.
또 '고급 영혼링', '날개 장비' 등 희귀 아이템은 길드 경매장에 올라가고, 낙찰 수익이 참여 인원 전체에 분배된다. '함께 싸우고, 함께 나누는' 전형적인 길드 콘텐츠의 보상 공식을 강화한 셈이다.
기존 콘텐츠의 진입 장벽도 낮췄다. '고대신 수련'은 33레벨부터 참여할 수 있도록 조정했고, 연계 콘텐츠인 월드보스 '고대신 부활' 역시 개편됐다. 여기에 정령 성장 축을 담당하는 '정령 별 승급 시스템', 초보 구간 동선을 다듬는 '훈련소 미션', 직업 밸런스와 파티 시스템 개선, 튜토리얼 간소화까지 더해 전반적인 플레이 흐름을 재정비했다.
출석 보상은 '100일 출석' 체계로 확대돼 매일 10회 뽑기권이 제공되며, 누적 100일 달성 시 최대 1000회 뽑기 기회를 얻을 수 있다. 여기에 단기 접속 이벤트와 업데이트 기념 쿠폰까지 더해 초기 보상 체감을 끌어올렸다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com