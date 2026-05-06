I.O.I 전소미, 김도연에 예고 없는 '기습 입맞춤' 파격...강렬한 신곡 MV 티저

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 아이오아이(I.O.I) 전소미가 신곡 뮤직비디오 티저 영상에서 갑작스러운 입맞춤으로 놀라움을 안겼다.

Advertisement

아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 6일 0시 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'의 타이틀곡 '갑자기' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.

공개된 영상은 전소미가 김도연에게 다가가 예고 없이 입맞춤을 남기는 파격적인 씬으로 시작해 단숨에 몰입도를 끌어올린다. 거침없는 전소미와 당황한 듯한 김도연의 상반된 모습이 교차하며 강렬한 인상을 남긴다. 한 편의 영화 같은 짧은 시퀀스가 타이틀곡의 묘한 텐션을 극대화하며, 뮤직비디오 본편에 담길 감각적인 서사에 대한 궁금증을 증폭시킨다.

타이틀곡 '갑자기'는 불쑥 밀려드는 그리움의 파동을 섬세하게 그려낸 신스팝(Synth-pop) 트랙이다. 멤버 전소미가 작사에 참여해 함께 지나온 시간에 대한 진정성과 다시 이어지는 관계의 애틋함을 완성도 높게 풀어냈다. 빠르게 흘러가는 일상 속에서 떠오르는 과거의 기억들이 반복되는 노랫말을 통해 짙게 스며들며, 후반부를 장식하는 몽환적인 아웃트로(Outro) 사운드가 멈춰 있던 감정들을 일깨워 압도적인 여운을 선사할 예정이다.

Advertisement

'I.O.I : LOOP'는 아이오아이의 굳건한 존재감을 증명할 새 앨범이다. 다수의 수록곡에 멤버들이 주도적으로 작사·작곡에 이름을 올리며 팀의 견고한 시너지와 한층 짙어진 음악적 역량을 아낌없이 담아냈다. 각자의 자리에서 치열하게 성장해 온 멤버들이 다시 만나 빚어낼 탄탄한 앨범 퀄리티에 전 세계 글로벌 팬들의 이목이 집중되고 있다.

Advertisement

한편 파격적인 티저로 컴백 열기를 최고조로 끌어올린 아이오아이는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 3집 'I.O.I : LOOP'를 발매한다. 이어 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 아시아 투어 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'의 화려한 포문을 열고 팬들과 벅찬 교감을 나눌 예정이다.