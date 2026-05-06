"미인 돌고래 이하이"…도끼 팔불출 홍보, 부모님 만남→결혼 수순?[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 도끼가 공개 열애 중인 가수 이하이의 신곡 홍보에 나섰다.

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도끼는 5일 자신의 계정에 "5월 5일 기념 808HI. 우리 미인 돌고래. 808 여회장님 하이의 새 싱글 'HON2ST'와 '2 EASY'가 방금 모든 플랫폼에 공개됐다. 꼭 들어보세요"라며 환하게 웃고 있는 이하이의 사진을 게재했다.

이에 이하이는 댓글로 "미인 돌고래 뭔데에♥"라며 애교 섞인 반응을 보였다.

도끼는 전날에도 "투데이 6PM(KST)-UP"이하이의 사진을 여러 장 올렸고, 2일에도 이하이의 게시물에 "너무 아름다워요"라며 애정을 드러냈다.

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반응도 나쁘지 않다. 데뷔곡 '1,2,3,4'를 시작으로 '잇츠 오버' '로즈' '홀로' 등 발표하는 곡들을 대부분 히트시켰던 이하이인 만큼 'HON2ST'와 '2EASY' 모두 벅스와 멜론 등 음원 사이트에서 빠르게 순위가 상승하고 있다.

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다만 도끼의 팔불출 홍보가 폭주하면서 두 사람의 관계에도 변화가 생기는 게 아니냐는 조심스러운 예측도 나오고 있다.

도끼와 이하이는 2016년 MBC '무한도전-역사 힙합 프로젝트'를 통해 처음 인연을 맺은 뒤 2022년 연인으로 발전, 지난 3월 열애 사실을 공식 인정했다. 최근에는 레이블 에잇오에잇하이레코딩스를 공동 설립하며 음악적 협업을 이어가고 있다. 이들은 '마이 레이디', '마이 맨'이라고 서로에 대한 애정을 숨기지 않았고, 커플 사진과 미국에서 함께 생일을 보낸 모습까지 공개하며 거리낌 없는 애정 표현을 이어갔다. 특히 최근에는 도끼의 생일파티 현장이 공개됐는데 이하이의 부모님까지 포착돼 화제를 모았다. 오래된 연인인데다 가족간의 교류까지 이어진 만큼 결혼까지 골인하는 게 아니냐는 추측도 나오고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com