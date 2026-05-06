'워너원 출신' 라이관린, 연예계 은퇴 후 달라진 삶 "월급쟁이라 마음 든든해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 워너원 출신 라이관린이 연예계 은퇴 후 근황을 전했다.

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5일 방송된 Mnet '워너원고: 백투베이스' 2회에서는 워너원으로 활동했던 라이관린이 직접 출연해 근황을 공개했다.

이날 하성운은 라이관린을 만나기 위해 베이징으로 향했다. 공항에 마중 나온 라이관린은 반갑게 하성운을 맞았고, 두 사람은 따뜻한 포옹으로 재회의 기쁨을 나눴다.

라이관린은 현재 근황에 대해 "지금 중국 영화 제작사에 들어가서 회사 다니면서 대본에 대해 배우면서 주로 단편 영화작업을 하는 중이다. 지금 월급쟁이라서 마음이 든든하다"고 밝혔다.

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이어 "지금 너무 좋다. 천천히 나아가는 내 모습이 너무 좋다. 너무 빨리 가수가 된 그런 느낌 말고 내가 노력하면서 천천히 나아가는 지금 내 모습이 너무 좋다"며 현재 생활에 대한 만족감을 드러냈다.

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그러면서도 한국을 향한 그리움은 여전했다. 워너원 활동 당시보다 한국어가 더 늘었다는 하성운의 칭찬에 라이관린은 "한국에 미련이 남아 있어서 그렇다"며 미소 지었다.

또한 워너원 데뷔 일인 8월 7일을 팔에 타투로 새긴 사실도 공개했다. 그는 "내가 살면서 축하받아야 하는 일, 내가 개인적으로 기념하고 싶은 날이 있다면 8월 7일이라고 말할 것 같다. 노력해서 좋은 결과가 나온 날이다"라고 말해 뭉클함을 안겼다.

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이날 라이관린은 멤버들이 보낸 진심 어린 영상 편지를 보며 눈물을 글썽였다. 그는 "이렇게 영상 편지까지 써주고 멤버들 다 너무 보고 싶고 고맙다"며 "다 여전하다. 변하지도 않고 너무 멋있다"며 애틋한 마음을 전했다. 이어 "나도 은퇴한 게 마음먹고 결정한 일이라 다시 TV에 나오는 게 조금 부담된다"며 솔직한 심정을 밝혔다.

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라이관린은 7년 만에 재결합한 멤버들에게 보내는 영상 편지를 통해 "형들이 너무 보고 싶다. 사실 같이 (활동)하고 싶은 마음은 진짜 있다. 그런데 다시 촬영하는 게 나 스스로 너무 부담이 될 것 같다"고 고백했다.

끝으로 "진짜 하고 싶은 이야기가 너무 많다. 나중에 사석에서 만나서 이야기하자. 사랑한다"고 전했다.

한편 라이관린은 워너원 활동 종료 후 2019년 당시 소속사였던 큐브엔터테인먼트와 전속계약 관련 법적 분쟁을 겪었다. 승소 후에는 중국에서 연예계 활동을 이어갔지만, 2024년 은퇴를 선언했다.