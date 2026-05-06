김종국, 음방 1위 후 전 출연자 뒤풀이 쐈다.."골든벨이 문화" ('옥문아')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 터보 시절 겪은 가요계 비하인드를 공개한다.

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오는 7일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 가요계의 원조 고막남친 3인방 윤상, 이현우, 김현철이 출연해 향수가 폭발하는 90년대 가요계 토크로 귀를 사로잡을 예정이다.

이날 김현철은 "당시 음악방송은 가수들이 모두 하나의 대기실을 사용했다"라면서 장르와 세대를 막론한 90년대 가요계의 돈독함을 자랑한다. 이에 김종국이 생생한 비하인드 스토리로 당시의 분위기를 전한다. 김종국은 "그때는 생방송 시간에 1위 후보 매니저들이 회식 장소를 수배하고 있었다"라면서 "1등을 한 가수가 뒤풀이를 쏘는 게 문화였다. 전 출연자가 다 참석했다"라면서 남달랐던 단합력을 자랑해 놀라움을 자아낸다. 이와 함께 김종국은 "진경이도 그 회식에 오곤 했다"라며 의외의 참석자 정체를 폭로(?)하는데, 이에 홍진경은 "저는 당시 라디오 DJ라서 가수들과 친했다. 그래서 콩고물 주워 먹으러 많이 다녔다"라고 자백해 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

그런가 하면 이날 김종국은 이현우와 떼려야 뗄 수 없는 인연을 공개하기도 한다. 김종국은 "'터보' 시절에 5주 연속 음방 1위로 '골든컵' 받을 타이밍만 되면 이현우 형님이 컴백을 하더라. 형님 때문에 놓친 '골든컵'이 2~3개는 된다"라고 울컥하고, 이현우는 공교롭게 '터보 저격수'로 활동했던 과거를 돌아본다고.

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이처럼 흥미진진한 90년대 가요계의 비하인드 스토리들이 봇물 터지듯 쏟아질 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.

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KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.