강동원보다 더한 '우유빛깔' 오정세..'와일드 씽' 39주 연속 2위 고막남친 파격 변신

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '와일드 씽'(손재곤 감독, 어바웃필름 제작)이 고막남친으로 파격 변신한 배우 오정세의 스틸을 공개했다.

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'와일드 씽'에서 강동원, 엄태구, 박지현이 분한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 라이벌 가수로 오정세가 합류해 이목을 집중시킨다.

'굿보이' '엉클' '사이코지만 괜찮아' '동백꽃 필 무렵' '극한직업' 등 매 작품 탁월한 연기력으로 레전드 캐릭터 제조기의 면모를 과시해 온 오정세가 '와일드 씽'에서 원조 고막남친이자 비운의 발라드 왕자 성곤 역을 맡아 독보적인 존재감을 발산한다.

흩날리는 장발과 화이트 셔츠, 감미로운 목소리로 지상파 1위 후보까지 올랐지만, 트라이앵글에 밀려 39주 연속 2위라는 전무후무한 기록을 세운 성곤은 뜻밖의 사건에 휘말려 흑역사와 함께 자취를 감춘 인물. 오정세는 과거 '우윳빛깔 여심 사냥꾼'에서 현재 속세를 등진 채 '유해 야생동물 사냥꾼'으로 살아가는 성곤의 극단적인 변화를 디테일하게 그려내며 발군의 코믹 연기로 강력한 웃음을 안겨줄 예정이다.

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캐릭터를 위해 그 시절 여러 가수들의 영상을 참고하며 성곤만의 독특한 비주얼과 제스처를 완성한 오정세는 "못다 이룬 꿈을 향한 열망이 큰 인물이다. 소박하지만 진실한 그의 꿈을 응원하고 싶었고 관객들도 그 진심을 함께 느끼길 바랐다"며 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.

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연출을 맡은 손재곤 감독은 "갑자기 나타나 분위기를 확 바꾸고 어디에도 속하지 못하는 고독한 아티스트"라고 성곤을 설명하며, "시나리오의 빈틈을 자신만의 철저한 준비와 해석으로 완벽히 채웠다. 평범하고 뻔한 순간조차 특별하게 만드는 힘이 있는 배우"라고 극찬해 기대감을 높인다.

'와일드 씽'은 한 때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 해체한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20여 년만에 재기의 기회를 얻어 무대로 향하는 과정을 그린 작품이다. 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인' '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com