[공식] 김우빈, 역시 독보적이네…'2026 브랜드 고객충성도 대상' 선정

배우 김우빈이 11일 그랜드 하얏트 서울에서 열린 스웨덴 프리미엄 전기차 '2026 폴스타 미디어 데이 (Polestar Media Day)'에 참석해 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.02.11/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김우빈이 '2026 가장 영향력 있는 남자 배우'로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

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지난 4월 30일 김우빈은 한국소비자포럼과 미국 컨설팅 기관 브랜드키가 공동 주관하는 '2026 브랜드 고객충성도 대상'에서 인물·문화 부문 '가장 영향력 있는 남자배우-OTT'로 선정되는 영예를 안았다. 이번 수상은 BCLI(Brand Customer Loyalty Index)라는 엄격한 평가지표를 바탕으로 소비자 조사를 거쳐 결정된 결과라는 점에서 김우빈을 향한 대중의 굳건한 신뢰와 충성도를 다시 한번 입증했다.

특히 지난해 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에서 램프의 정령 '지니'로 분해 대체 불가한 매력과 더욱 깊어진 연기 스펙트럼을 보여주며 글로벌 흥행과 높은 화제성을 점령한 김우빈. 설레는 로맨스와 코미디뿐만 아니라 전생과 현생을 잇는 애틋 절절한 감정선까지 폭넓은 연기력으로 인생 캐릭터를 다시 쓰며 시청자들을 매혹한 바 있다.

현재 김우빈은 특유의 건강하고 신뢰감 있는 이미지와 부드러운 카리스마로 패션, 뷰티, 금융, 자동차 등 산업 전반을 아우르는 '광고계 톱티어'로서 활약 중이다. 글로벌 럭셔리 브랜드의 얼굴로 활동하며 모던하고 감각적인 아우라를 뽐내는가 하면 높은 신뢰도를 요구하는 금융 브랜드와 커피 및 외식 프랜차이즈 등 생활 밀착형 브랜드까지 섭렵, 전 세대를 아우르는 영향력을 과시하고 있다.

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이처럼 광고계의 뜨거운 러브콜에 이은 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 남자배우-OTT 부문 1위 차지를 통해 배우로서의 진정성과 광고 앰배서더로서의 파급력을 동시에 증명해 낸 김우빈은 올해 역시 폭넓은 활동을 예고하고 있다. 작품마다 새로운 얼굴을 보여주는 천생 배우 김우빈이 써 내려갈 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.

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한편, 김우빈은 차기작 촬영에 매진 중이다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com