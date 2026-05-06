K-영 어덜트 호러 터졌다..'기리고' 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위→64개국 TOP 10까지 싹쓸이

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 오리지널 시리즈 '기리고'(박중섭 각본, 박윤서 연출)가 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 오르며 K-호러 열풍을 이끌고 있다.

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'기리고'가 공개 2주 차, 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. '기리고'는 750만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 총 24개 국가에서 1위에 오른 것은 물론, 총 64개 국가에서 TOP 10 리스트에 이름을 올려 2주 차에도 식지 않는 뜨거운 인기를 실감케 하고 있다.

국내외 언론은 YA(영 어덜트) 호러라는 장르의 참신함뿐만 아니라 신예 배우들의 탄탄한 연기력에 극찬을 보내고 있다. 국내외 시청자들 역시 호평 세례를 보내고 있어, '기리고'가 국내를 넘어 전 세계를 사로잡고 있음을 짐작케 한다.

함께 공개된 프로덕션 스틸에서는 '기리고'만의 독보적인 호러 분위기가 물씬 느껴져 이목을 집중시킨다.

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주술 공간 속 세아의 모습을 촬영하고 있는 전소영의 모습은 수많은 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼던, 세아가 자신의 트라우마를 마주하는 장면을 다시금 떠오르게 만든다. 와이어를 착용한 채 열연을 펼치고 있는 백선호와 현우석의 스틸에서는 몰입감 넘치는 장면을 완성하기 위한 이들의 열정과 노력을 엿볼 수 있다.

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각자의 자리에서 아이들을 구하기 위해 사투를 벌이고 있는 햇살(전소니)과 방울(노재원)의 모습은 등장하는 장면마다 눈을 뗄 수 없는 존재감을 발산했던 이들의 활약을 또 한번 상기시킨다. 분장을 받고 있는 김시아 뒤로 보이는, 무지개가 그려진 혜령(김시아)과 시원(최주은)의 아지트의 모습은 오싹한 분위기 속에도 10대들의 순수함을 담아낸 'YA 호러'만의 신선함을 고스란히 전한다.

'기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품이다. 전소영, 강미나, 백선호, 현우석, 이효제, 전소니, 노재원, 이상희, 김시아, 최주은 등이 출연했고 박중섭 작가가 각본을, '무빙' B팀 감독 출신 박윤서 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 4월 24일 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com