데프콘까지 나섰다..31기 순자 뒷담화 얼마나 심했길래 "방송 보고 사과하길"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) MC 데프콘이 31기 순자를 뒷담화하는 다른 출연자들을 향해 사과를 촉구한다.

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6일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 31기 인기남 경수를 둘러싼 솔로녀들의 신경전과, 영자에게 직진하는 영수-영철-광수의 경쟁 구도가 펼쳐져 시청자들의 도파민을 자극한다.

이날 '룸메이트'인 영숙, 정희, 옥순은 한 방에 모여 솔직하게 속마음을 터놓는다. 영숙은 경수에게 커진 마음을 밝히면서 "(순자 님이) 경수 님과 내가 나란히만 있어도 날 불편해하더라"고 '라이벌' 순자를 언급한다. 이어 영숙은 "(경수 님이) '슈퍼 데이트권'을 따면 나한테 쓴다고 말했다"고 경수와 나눈 내밀한 이야기까지 밝힌다. 그런데, 맞은 편 방에 있던 순자는 방문을 활짝 열어놓고 큰 목소리로 말하는 세 솔로녀의 이야기를 실시간으로 들으며 표정이 굳어진다. 결국 순자스트레스 받는다", "저 방의 '걸스 토크'가 무섭다"라고 토로한다.

심란한 마음을 다스린 순자는 공용 거실로 가서 모두를 위해 아침 식사를 차린다. 그런 뒤 경수와 1시간 넘게 대화하며 '꽁냥 케미'를 발산하는데, 이를 본 영숙은 쌩한 분위기로 이 둘을 지나쳐 간다. 그러더니 방으로 들어가 정희, 옥순과 2차 걸스 토크를 나눈다. 여기서 옥순은 "그녀(순자)가 경수 님을 거의 묶어 놨다", "경수 님이 (순자 님을) 정말 좋아할까? 둘이 안 어울려"라며 영숙 편을 든다. 급기야 옥순은 "순자 님은 오늘 (경수 님과) 헤어지더라도 내일 뭘 할지를 약속을 한다"며 순자의 플러팅 스킬을 나름대로 분석해 영숙에게 조언을 건넨다. 영숙은 "그럼 나도 이따 약속 하나 잡는다~"라며 웃는데, 이 같은 대화도 바로 밖에 있던 순자에게 고스란히 들려 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 경악케 한다. 데프콘은 "완전 실망했다. 세 분은 (방송 보시고) 분명히 사과하시길"이라고 직언한다.

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그런가 하면, 영자를 향한 영수, 영철, 광수의 로맨스 경쟁도 본격화된다. 영수는 이날 영자가 감기 기운이 있다는 이야기를 듣고 직접 약을 구해준다. 영철 역시 "따뜻하게 입어"라며 영자를 챙기고, 광수는 "지금 알아보고 싶은 사람은 영자 님 한 명"이라고 직진 의사를 내비친다. '만인의 2순위'라고 자조하던 영자가 세 남자의 관심을 한 몸에 받고 다크호스로 급부상한 상황 속, 이날의 데이트 선택에서 누구를 택할지 초미의 관심이 쏠린다.

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경수를 두고 파벌(?)까지 조성된 31기 솔로녀들의 숨 막히는 로맨스 전쟁은 6일(오늘) 밤 10시 30분 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.