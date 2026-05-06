이장우♥조혜원, 부안 시골집서 신혼 생활...2세 계획 공개 "몸만 따라주면 많이 낳고파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이장우가 아내 조혜원과 달달한 부안 신혼 생활을 공개한다.

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오늘(6일) 방송되는 MBC '시골마을 이장우'에서는 새신랑 이장우가 아내 조혜원과 함께하는 모습이 방송 최초로 공개된다.

이날 이장우는 남편의 시골집을 찾아 먼 길을 달려온 조혜원을 세심하게 챙기는 '사랑꾼 남편' 모멘트를 자랑한다. 또한 달달한 신혼부부 케미가 시청자들의 설렘을 자극할 예정이다. 두 손을 꼭 잡고 부안 마을을 거니는 두 사람의 모습에서 꿀이 뚝뚝 떨어지는 듯 했다는 제작진의 시기(?)어린 전언이 있었을 정도.

이어 두 사람은 "아이 많이 낳고 싶다. 많으면 많을수록 좋겠다 싶다. 몸만 따라주면"이라는 자녀 계획부터 AI로 예측한 가상 2세 사진까지 깜짝 공개했다. 특히 가상의 2세 사진은 이장우의 리즈 시절을 떠올리게 하는 훈훈한 비주얼로 현장을 술렁이게 했다고.

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한편, 이장우는 부안 해녀들과 함께 제철 식재료를 찾아 또다시 바다로 향했다. 늘어난 몸집에 잠수복이 들어가지 않아 시작부터 난관에 부딪혔고, 기상악화로 시야 확보까지 어려워지며 물질 현장엔 긴장감이 가득했다는데 이런 악조건 속에서도 해삼, 소라, 주꾸미 등 신선한 제철 해산물은 물론, 1년 한 번 잡힐까 말까 한 '전설의 해산물'까지 등장해 제작진조차 깜짝 놀랐다는 후문이다.

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방송 최초로 부부 동반 출연에 나선 이장우♥조혜원 신혼부부의 시골살이는 오늘(6일) 밤 9시, MBC '시골마을 이장우3'에서 확인할 수 있다.