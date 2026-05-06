소녀시대, 데뷔 20주년 앞두고 보컬 분량 설움 터졌다.."태연에 긁혀" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 효연, 유리, 수영이 데뷔 20주년을 앞두고 적은 보컬 파트에 대한 설움을 토해낸다.

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오늘(6일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 342회에는 '태티서의 대항마'이자 신흥 개그 그룹(?)으로 떠오른 소녀시대의 효리수가 출연한다.

이날 방송에서는 소녀시대의 보컬 유닛 태티서의 대항마이자 화제성을 휩쓴 신흥 개그 그룹(?) 효리수의 이야기가 흥미를 자아낸다. 효리수의 효연, 유리, 수영은 "오늘이 효리수 데뷔일"이라며 첫 공식 일정인 '유 퀴즈' 출연에 들뜬 표정을 감추지 못한다.

세 사람은 소녀시대 활동 당시 적은 보컬 파트에 묵혀둔 20년치 설움을 풀어내며 효리수 결성 비하인드를 공개한다. "너희들만의 리그"라고 말한 태연에게 긁혔던 사연을 비롯해 소녀시대 멤버들의 솔직한 반응을 전하며 웃음을 더할 예정. 치열한 메인 보컬 자리 쟁탈전과 함께 성사된 최초 라이브 무대도 만나볼 수 있다. 'TOP 100 귀'로 유명한 유재석은 효리수의 본격적인 활동을 앞두고 맞춤형 데뷔곡을 추천하며 이목을 집중시킨다.

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데뷔 20주년을 앞둔 소녀시대의 진솔한 이야기도 들어볼 수 있다. 멤버 중 처음으로 결혼한 티파니를 향한 반응은 물론, 세월이 흐르며 달라진 멤버들의 관심사와 대화 주제까지 흥미를 더한다.

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특히 수영은 망막색소변성증을 앓고 있는 아버지 이야기와 더불어 유리에게 고마웠던 순간을 전해 감동을 전한다. 가족 이상의 끈끈한 우정으로 뭉친 소녀시대 이야기와 함께, 맞는 듯 안 맞는 듯 대환장 케미를 과시한 '괴물 신인' 효리수의 유쾌한 만남은 본 방송에서 확인할 수 있다.