'봉주르빵집' 차승원, 김희애 폭로했다…"사심 채워, 멤버들 중 빵 제일 많이 먹었다"

6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김희애. 명동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 차승원이 김희애의 '먹방' 사실을 폭로했다.

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차승원은 6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 열린 쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집' 제작발표회에서 "~"라고 했다.

'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.

오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 국내 최초의 '예스 시니어존' 카페라는 독특한 콘셉트의 '봉주르빵집'이 한 입의 디저트처럼 시청자의 마음을 달콤하게 녹일 준비를 마쳤다.

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'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 '차티시에' 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 '열정 막내' 이기택이 정교한 디저트의 향연을 예고한다. 차승원은 "프로그램 기획과 의도가 정확하면, 참여해야 한다고 생각한다. 마지막회를 보면 제가 어떤 마음으로 프로그램에 참여하게 됐는지 아실 것 같다"라고 귀띔했다.

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'홀팀'에는 온화한 카리스마로 공간을 채우는 '총괄 매니저' 김희애와 어르신들의 '최애 손주'로 등극한 다정한 바리스타 김선호가 의기투합해 특급 서비스와 따뜻한 교감을 선사할 예정이다.

김희애는 "65세 이상 어르신들과 동반인들만 출입 가능한 국내 최초 디저트 카페다. 우리나라 제과제빵이 세계 최고라 생각한다. 외국 가면 맛있어 보이던 게, 이제는 한국이 최고가 아닌가 싶을 정도로 맛있는 먹거리들이 많다"며 운을 뗐다.

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이어 "안타깝게도 젊은 층에게만 오픈됐고, 어르신들 그 중에서도 도시가 아닌 곳에 계신 분에게는 접근성이 부족해서 맛을 못 보신다. 그분들께 디저트처럼 달콤하고 촉촉한 선물을 하려고 이 프로그램을 만든 것 같다"며 '봉주르빵집' 대표답게 인사했다.

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또 "솔직히 말씀 드리면 사심도 있었다. 커피도 마시고, 맛있는 케이크도 먹을 수 있겠다고 생각했다"라고 하자, 차승원이 "제일 많이 드시긴 했다. 우리 멤버들 중에서는 월등하게 많이 드셨다"라고 핀잔을 줘 웃음을 샀다.

그러자 김희애는 "끝나고 나니 몸살을 좀 앓더라. 긴장해서 그랬는지 후유증이 있는 것 같더라. 그치만 너무 행복한 추억이었다. 끝나고 아쉬웠다"라고 털어놨다.

쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집'은 오는 8일 오후 4시에 첫 공개한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com