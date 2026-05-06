'봉주르빵집' 김선호 "알바생으로 온 세븐틴 디노·워너원 옹성우, 웃으면서 잘해서 감동 받았다"

6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김선호. 명동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김선호가 아르바이트생으로 등장한 스타들을 칭찬했다.

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김선호는 6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 열린 쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집' 제작발표회에서 "아르바이트생으로 온 세븐틴 디노, 워너원 옹성우, 이주빈 등이 웃으면서 잘 하셔서 감동 받았다"라고 했다.

'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.

오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 국내 최초의 '예스 시니어존' 카페라는 독특한 콘셉트의 '봉주르빵집'이 한 입의 디저트처럼 시청자의 마음을 달콤하게 녹일 준비를 마쳤다.

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'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 '차티시에' 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 '열정 막내' 이기택이 정교한 디저트의 향연을 예고한다.

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'홀팀'에는 온화한 카리스마로 공간을 채우는 '총괄 매니저' 김희애와 어르신들의 '최애 손주'로 등극한 다정한 바리스타 김선호가 의기투합해 특급 서비스와 따뜻한 교감을 선사할 예정이다.

바리스타 김선호는 "어르신들께 힐링과 행복을 드리는 게 설??쨉? 저도 힐링이 됐다"며 "주방팀에 비해서는 공정이 많지 않으니, 짧은 기간 배웠다. 배우는 과정을 녹음을 해서, 연습했다. 너무 즐거웠다"라고 말했다.

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세븐틴 디노, 워너원 옹성우, 배우 이주빈 등이 아르바이트생으로도 등장한다. 김선호는 "저보다 엄청 잘 하시더라. 항상 웃는 얼굴로 해주셨다. 나중에는 일손이 부족해서, 디노 씨는 한 번 더 오시기도 했다. 너무 잘 하셔서 감동받았다"며 당시를 떠올렸다.

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쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집'은 오는 8일 오후 4시에 첫 공개한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com