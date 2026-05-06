"블랙핑크 지수, 내 물건 훔쳐가"…저격한 디자이너 "물건받으러 韓 파견" 추가입장

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 의상 미반환 의혹에 휘말렸다.

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벨기에 패션 브랜드 주다심 디자이너인 벤자민 보트만스는 최근 자신의 계정을 통해 "지수가 내 물건을 훔쳐갔다"며 영상을 게재했다.

그는 "지수 앨범 커버 작업을 위해 한국에 의상과 여러 가지 물품을 보낸지 벌써 6개월이 지났다. 그들은 계속 작업 날짜를 연기했고 나는 물품이 돌아오면 알려달라고 했지만 아무도 답을 하지 않았다. 지난 컬렉션에서 아주 중요한 세 작품이었고 가격도 상당히 비쌌다. 법적 조치를 취하려고 송장과 계약서도 보냈지만 아무도 답을 하지 않았다"고 주장했다. 또 "내 물건을 돌려달라"며 지수의 계정을 태그해 논란이 야기됐다.

이에 비난이 이어지자 보트만스는 "나는 지수를 공격한 것이 아니다. 6개월간 답변을 받지 못한 것에 대한 문제를 알리고 답을 받고자 지수의 이름을 사용한 것"이라며 후속 영상을 올렸다. 그는 "모든 게 해결되고 있다는 연락을 받았다. 물건을 돌려받기 위해 누군가 한국으로 파견될 예정"이라고 설명했다.

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이와 관련 지수 측은 어떠한 입장도 밝히지 않았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com