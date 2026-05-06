'대군부인' 아이유♥변우석, 혼례식 미공개 사진 대방출..카메라 밖 단란한 분위기

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[스포츠조선 조윤선 기자] '대군쀼' 아이유와 변우석의 혼례식 미공개 사진이 공개됐다.

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MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'(극본 유지원/ 연출 박준화, 배희영/ 기획 강대선/ 제작 MBC, 카카오엔터테인먼트)에서 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 아름다운 혼례식 미공개컷을 대방출해 눈길을 끌고 있다.

지난주 방송된 7, 8회에서는 숱한 반대를 거쳐 마침내 부부의 인연을 맺게 된 성희주와 이안대군의 가슴 벅찬 혼례식이 펼쳐졌다. 비록 혼례 도중 두 사람을 노린 독살 시도가 이어지기도 했지만 성희주와 이안대군은 무사히 위기를 극복해내면서 보다 깊은 감정을 나누게 됐다.

이런 가운데 공개된 사진에는 성희주와 이안대군의 혼례 장면 속 이모저모가 담겨 그날의 여운을 더하고 있다. 화려한 혼례복을 곱게 차려입은 성희주와 기품 있는 사모관대 차림의 이안대군의 환상적인 비주얼 케미스트리가 보는 이들의 심쿵을 유발한다.

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또한 절차에 따라 서로에게 맞절을 하고 가마 위에서 국민에게 인사를 하는 모습은 21세기에 길이 남을 천생연분의 탄생을 짐작하게 하고 있다. 이에 온 국민이 보는 앞에서 정식으로 부부가 되었음을 알리고 부부생활의 첫발을 내디딘 '대군쀼'의 찬란한 앞날에 이목이 집중된다.

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그런가 하면 혼례식 현장에서는 미처 볼 수 없었던 캐슬그룹 가족들의 단란한 미소도 포착돼 흥미를 돋운다. 매번 만날 때마다 갈등을 빚었던 집안에서의 분위기와 달리 혼례식장에서는 여느 평범한 가족들처럼 훈훈한 기류를 형성하고 있다.

이처럼 성희주와 이안대군은 결혼을 기점으로 이전과는 다른 새로운 삶의 길에 접어들고 있다. 계약결혼으로 시작했지만 이미 서로에 진심이 된 성희주와 이안대군은, 두 사람의 계약 결혼 사실이 공개되면서 또 한 번 위기를 맞았다. 이에 과연 이들의 신혼생활이 어떤 방향으로 흘러가게 될지 호기심이 커진다.

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찐 부부로 거듭난 아이유와 변우석의 파란만장한 신혼생활이 계속되고 있는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.