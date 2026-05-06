'봉주르빵집' 차승원 "'삼시세끼'보다 고난도, 성취감 제일 컸다"

6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 차승원. 명동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 차승원이 고난도 '제빵' 과정을 언급했다.

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차승원은 6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 열린 쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집' 제작발표회에서 "'삼시세끼'보다 고난도였다"라며 "성취감 제일 컸다"라고 했다.

'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.

오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 국내 최초의 '예스 시니어존' 카페라는 독특한 콘셉트의 '봉주르빵집'이 한 입의 디저트처럼 시청자의 마음을 달콤하게 녹일 준비를 마쳤다.

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'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 '차티시에' 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 '열정 막내' 이기택이 정교한 디저트의 향연을 예고한다.

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차승원은 "프로그램 기획과 의도가 정확하면, 참여해야 한다고 생각한다. 마지막회를 보면 제가 어떤 마음으로 프로그램에 참여하게 됐는지 아실 것 같다"라고 귀띔했다.

요리 실력 좋기로 정평 난 차승원은 "원래 요리는 대충 하는데, 제빵은 과학이다. 공정이 중요하다. 그래서 과연 가능할까 고민했다. 모양도 내야 하는데, 하나하나 작업을 해야 하더라. 그런 부분에 만드는 당일에도 걱정했는데, 하나하나 만들면서 실타래가 풀렸다"라며 제빵 과정을 돌이켰다.

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이전 예능 '삼시세끼', '스페인하숙' 등과 달리 비교했을 때 "제과 자체만으로도 아주 어마어마한 행복감을 줬다. 허들을 넘는 성취감이 있다. 난도로 봤을 때도 높았다"라며 모든 면에서 최상이었다는 점을 강조했다.

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쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집'은 오는 8일 오후 4시에 첫 공개한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com