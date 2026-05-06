'봉주르빵집' 김희애 "원래 엄마 나이인데, 여기선 딸…우린 가격도 가성비"

6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김희애. 명동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김희애가 '봉주르빵집' 대표다운 면모를 뽐냈다.

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김희애는 6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 열린 쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집' 제작발표회에서 "원래 엄마 나이인데, 여기선 딸 취급 받았다"라며 "백화점 디저트와 비교했을 때 우린 가격도 가성비가 있다"라고 했다.

'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.

오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 국내 최초의 '예스 시니어존' 카페라는 독특한 콘셉트의 '봉주르빵집'이 한 입의 디저트처럼 시청자의 마음을 달콤하게 녹일 준비를 마쳤다.

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'유 퀴즈 온 더 블록', '스페인 하숙' 등을 통해 사람의 정취를 섬세하게 담아온 박근형 PD와 '무한도전'의 샤이니 '셜록' 춤으로 유명한 김란주 작가가 손을 맞잡았다.

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'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 '차티시에' 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 '열정 막내' 이기택이 정교한 디저트의 향연을 예고한다.

'홀팀'에는 온화한 카리스마로 공간을 채우는 '총괄 매니저' 김희애와 어르신들의 '최애 손주'로 등극한 다정한 바리스타 김선호가 의기투합해 특급 서비스와 따뜻한 교감을 선사할 예정이다.

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김희애는 "65세 이상 어르신들과 동반인들만 출입 가능한 국내 최초 디저트 카페다. 우리나라 제과제빵이 세계 최고라 생각한다. 외국 가면 맛있어 보이던 게, 이제는 한국이 최고가 아닌가 싶을 정도로 맛있는 먹거리들이 많다. 안타깝게도 젊은 층에게만 오픈됐고, 어르신들 그 중에서도 도시가 아닌 곳에 계신 분에게는 접근성이 부족해서 맛을 못 보신다. 그분들께 디저트처럼 달콤하고 촉촉한 선물을 하려고 이 프로그램을 만든 것 같다"며 '봉주르빵집' 대표답게 인사했다.

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또 "제가 어딜 가도 '엄마 나이'인데, 거기 가니 '딸'이 되더라. 그분들께 소소한 행복을 드린 것 같아 기뻤다"고 덧붙였다.

그러면서 "이제 백화점 가서 디저트 보면서, 우리 것이랑 비교하게 되더라. 가격도 보게 되고"라며 "저희 것은 고창 원산지에서 나는 재료로 만들어서 더 맛있고, 무엇보다 가격도 가성비 있었다"라며 '봉주르빵집'에 대한 자부심을 드러냈다.

쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집'은 오는 8일 오후 4시에 첫 공개한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com