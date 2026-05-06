'봉주르빵집' 김희애 "쉬는 날, 김선호 연극 보러 갔다…그렇다고 돈독하진 않아"

'봉주르빵집' 김희애(왼쪽), 김선호. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 김희애가 '후배 사랑'을 드러냈다.

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김희애는 6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 열린 쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집' 제작발표회에서 "김선호 연극 보러 갔는데, 사실 그렇게 돈독한 사이는 아니다"라고 했다.

'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.

오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 국내 최초의 '예스 시니어존' 카페라는 독특한 콘셉트의 '봉주르빵집'이 한 입의 디저트처럼 시청자의 마음을 달콤하게 녹일 준비를 마쳤다.

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'유 퀴즈 온 더 블록', '스페인 하숙' 등을 통해 사람의 정취를 섬세하게 담아온 박근형 PD와 '무한도전'의 샤이니 '셜록' 춤으로 유명한 김란주 작가가 손을 맞잡았다.

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'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 '차티시에' 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 '열정 막내' 이기택이 정교한 디저트의 향연을 예고한다.

'홀팀'에는 온화한 카리스마로 공간을 채우는 '총괄 매니저' 김희애와 어르신들의 '최애 손주'로 등극한 다정한 바리스타 김선호가 의기투합해 특급 서비스와 따뜻한 교감을 선사할 예정이다.

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특히 김희애는 김선호 연극도 보러 갈 정도로, 가까운 '직장 동료' 사이임을 보여주기도 했다. 김희애는"너무 잘 하더라. 저도 많이 배웠다"라면서도 "그런데 너무 나이 많은 선배가 다가가도 부담스러워한다. 사실 그렇게 돈독하지는 않다"라며 웃었다. 그러자 차승원이 "제 연극은 안 보러 오셨다"라고 말해, 현장을 폭소케 했다.

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쿠팡플레이 새 예능 프로그램 '봉주르빵집'은 오는 8일 오후 4시에 첫 공개한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com