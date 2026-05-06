현영, 요요로 58kg 찍고 다이어트 재도전.."두 달 만에 4kg 뺐다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 현영이 두 달 만에 4kg을 감량한 비결을 공개한다.

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오늘(6일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'는 가정의 달 특집으로 안방마님 현영이 특별 게스트로 나선다.

이날 현영은 최근 요요를 극복하고 4kg 감량에 성공한 사실을 전한다. 현영은 기상 직후 곧바로 체중계에 올라 몸무게를 재는데, 54.43kg로 찍혀 이목을 집중시켰다. 8개월 전 다이어트 성공 당시의 몸무게를 유지했던 것.

이어 현영은 "지난겨울 요요가 와서 58kg까지 쪘었는데, 약 두 달 사이에 4kg을 다시 감량했다"면서 복부·등 스트레칭과, 하체 근력 강화 운동인 스?으로 다이어트 루틴을 공개했다. 이뿐 아니라 식사할 때는 작은 밥그릇을 사용했는데, 현영은 "탄수화물을 적게 먹으려고 사용한다"며 덧붙였다.

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가정의 달을 맞아, 부모님 댁을 방문해 가족과 함께하는 일상도 그려진다. 어머니, 올케와 함께 공원으로 봄 소풍을 나선 현영은 "요즘 가장 유행인 음식을 만들어주겠다"며 가방에서 세숫대야만 한(?) 양푼을 꺼내 모두를 놀라게 한다.

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이어 직접 따서 데친 두릅과 밥, 열무김치 등 비빔밥 재료를 양푼에 넣고 대용량(?) 두릅 비빔밥을 완성한다. 이를 본 신승환은 "확실히 극단적인 캐릭터다. 아침 먹을 때 사용한 밥그릇은 아주 작고, 밖에서 사용한 양푼은 너무 크지 않냐?"며 이야기해 웃음을 안겼다.

현영의 일상은 오늘(6일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.