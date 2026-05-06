수영, 父 실명 상태 고백 "15년 투병 끝에 이제는 안 보여" 울컥

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[스포츠조선 이지현 기자] 소녀시대 수영이 아버지의 실명 상태와 더불어 멤버들에게 고마운 마음을 전했다.

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6일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 '태티서의 대항마'이자 신흥 개그 그룹(?)으로 떠오른 소녀시대의 효리수 효연, 유리, 수영이 출연했다.

이날 수영은 망막색소변성증을 앓고 있는 아버지 이야기와 더불어 유리에게 고마웠던 순간을 전해 감동을 전했다. 수영은 "저희 아버지가 실명퇴치운동본부 회장으로 활동하고 계신다"면서 "봉사나 후원을 제안을 주실 때마다 혼자 가서 봉사를 하곤 했다"고 운을 뗐다.

이어 "유리가 어느날 '수영아 아빠가 그렇게 좋은 일 하시는데 왜 나한테 말을 안 했어? 빨리 말을 해줘야지'라면서. 그 이후로 멤버들이 함께 꾸준히 기부를 해주고 있다"면서 "가족의 일까지 같이 짊어지는 느낌이다"라고 고마움을 전했다.

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수영은 "저희 아버지도 '망막색소변성증'이라는 질환이 있으시고, 15년 정도 되셔서 이제 거의 시력이 안 보이시게 됐다"고 털어 놓으며, "최근 질환에 대한 연구를 새롭게 시작하셨다. '얘들아 수영이 아빠가 좋은 일 하시는거 아니? 도울 수 있는 거 있으면 돕자'라고 말하지 않아도 알아주는 존재가 있다는게 좋았다"고 20년 차 소녀시대의 끈끈한 우정을 자랑했다.

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유리는 "어느 순간 일 이외에 가족일이나 개인사도 당연히 챙겨야 하는 때가 아닌가 생각했다"면서 "저 또한 멤버들에게 그런 도움을 받은 적이 있다. 그 힘이 눈덩이처럼 불어나서 엄청나게 절 지지한다는 느꼈을 때 이제는 어떤 일이든 힘들지 않다는 생각이 들었다"는 마음을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com