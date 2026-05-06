'간암 투병' 김정태, 자녀 교육비 위해 좁은 집으로 이사 "子 미국 보내고 파" ('아빠하고')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정태가 아이들 양육비를 위해 좁은 집으로 이사했다.

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6일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태 가족의 서울 나들이가 그려졌다.

김정태는 후배 2명과 거주했던 경기도 광주에 위치한 세컨드 하우스를 공개했다. 공기 좋은 곳에 위치한 2층 주택이었다. 하지만 이사를 앞둔 상황이라고. 김정태는 "애들도 크고 나가는 비용도 만만치 않다. 집 평수를 줄이고 애들한테 쓰는 게 좋을 것 같아서 이사를 결심했다"라고 말했다.

김정태는 이사를 도우러 온 두 아들에게 "이 집에서 지내면서 영화를 제작하고 시집도 냈다"라며 아쉬움을 표했다. 특히 시집에 대해 "제 인생에서 드라마틱한 일들은 가족으로 인해 생겼다. 가족과 관련된 일들로 글을 적게 됐다"라며 가족애를 드러내기도 했다.

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그런가 하면 김정태 가족은 이태원에서 외식을 하며 단란한 시간을 보냈다. 특히 큰아들 지후는 레스토랑 TV를 보며 가족에게 CNN 뉴스를 상세히 설명해 눈길을 끌었다. 또 외국인 점원과 막힘없이 대화, '영어 천재' 면모를 드러냈다.

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김정태는 가족을 데리고 헬스장에 가기도. 그는 "저는 큰 수술을 했기 때문에 몸 컨디션을 생각해야 한다. 가족 각자의 건강도 챙기고 애들도 성장기니까, 스스로 운동할 수 있게 해주고 싶다"라며 2018년에 받은 간암 수술을 언급했다. 김정태는 최근 병원 검진에서 "언제든지 간암이 생길 수 있다"라며 꾸준한 운동을 권유받은 바 있다.

김정태의 새 집은 이전 집보다 평수가 훨씬 좁았다. 김정태 아내는 "큰 집에 있다가 작은 집에 오니 어때"라고 물었고 김정태는 "좁긴 하지만 위치가 괜찮다"라고 말했다.

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아내는 제작진과의 인터뷰를 통해 "대조적으로 좁은 곳에 오니까 너무 작은 곳에 이사를 온 건가 싶었다. 조금이라도 아끼겠다고 작은 집에 있겠다고 하니까 짠하다"라며 김정태를 안타까워했다. 앞서 아내는 김정태에게 "지후가 왜 좁은 집으로 왔냐고 물어보면, 미국 보내주려고 그런 거라고 말해"라며 씁쓸함을 드러내기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com