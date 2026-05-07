싸이, 원조 K팝 아이콘의 깊이 "'강남스타일' 성공, 악몽 공존했다"

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[스포츠조선 백지은 기자] 싸이가 현재 K팝의 전 세계적인 인기를 조명하는 프로그램에서 '원조 K팝 아이콘'으로서 위상을 다시 한번 입증한다.

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CNN 인터내셔널에서 9일(한국시각)부터 방송하는 신규 다큐멘터리 시리즈 'K-Everything(케이-에브리띵)'을 통해서다.

'K-Everything'은 최근 세계 문화 트렌드를 주도하는 한국 문화의 글로벌 영향력 및 뿌리를 조명하는 프로그램으로 배우 겸 프로듀서 대니얼 대 김이 진행을 맡는다. 총 4부작으로 K팝과 드라마, 푸드, 뷰티 등 세계적으로 사랑받는 한국 문화 전반을 탐구한다.

싸이는 K팝 부문 관련 대니얼 대 김과 대담을 나누며 K팝의 인기 추세 및 이 산업을 움직이는 글로벌 슈퍼팬 현상 등에 대한 자신의 견해를 소개할 예정이다.

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6일에는 싸이가 등장하는 이번 시리즈의 오프너 예고편 클립이 CNN 공식 소셜 채널을 통해 선보이기도 했다.

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클립에는 싸이 '흠뻑쇼'의 열기를 고스란히 담은 영상과 더불어 "'강남스타일'의 성공을 얼마나 오랫동안 즐겼나"는 대니얼 대 김의 물음에 싸이가 "가수로선 영원하지만, 곡을 만드는 사람으로서는 꿈과 악몽이 공존한다. '내가 어떻게 이 노래보다 더 좋은 결과물을 만들 수 있을까'"라는 솔직한 토로가 담겨 눈길을 끈다.

싸이가 등장하는 'K-Everything'은 9일 오후 9시 CNN 인터내셔널 채널에서 첫 방송된다. 총 4부작 시리즈는 CNN.com과 CNN 커넥티드 TV 및 모바일 앱을 통해 CNN 인터내셔널 유료 TV 가입자를 대상으로 매주 실시간 스트리밍된다. 국내에서는 쿠팡플레이, 글로벌에서는 이용 가능한 지역에 한해 HBO맥스 스트리밍 서비스로

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com