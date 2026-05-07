홍진경, 딸 라엘 대학 진학 포기 선언…"4살 때부터 공부 뜻 없는 거 느꼈다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 딸 라엘 양의 대학 진학에 대해 파격적인 결단을 내렸다.

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7일 유튜브 채널 '공부왕 찐천재'에는 '본인 유튜브 채널 전면 수정하겠다는 홍진경의 충격 선언'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍진경은 남창희, 그리와 함께 AI 시대 속 '공부왕 찐천재' 콘텐츠 방향성에 대해 이야기를 나눴다.

대화 도중 제작진은 홍진경에게 "라엘이가 대학에 관심이 없어져서 방향을 튼 거냐"고 물었다.

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이에 홍진경은 "라엘이가 지금 어떤 상황이냐면 본인도 갈 마음이 없고 저도 딱히 보낼 마음이 없다"고 솔직하게 답해 눈길을 끌었다.

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이어 제작진이 "5학년 때만 해도 대학은 보내야겠다고 하지 않았냐"고 묻자 홍진경은 자신의 교육 철학을 털어놨다.

홍진경은 "정확하게 배우고 싶은 게 있으면 당연히 가는 건데, 그냥 남들 가는 거니까 따라가겠다? 그거는 진짜 의미 없다고 본다"고 말했다.

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그러면서 "차라리 자기가 일찍 하고 싶은 일을 시작하는 게 낫다"며 대학 진학보다 본인의 방향성과 목표가 더 중요하다는 생각을 전했다.

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또 그는 "애가 워낙 공부에 뜻이 없다. 확실히 없다"며 "한 4살 때부터 느꼈다. 자라나면서 바뀔 줄 알았는데 그런 부분에서는 참 한결같은 애다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

홍진경의 현실적인 교육관과 솔직한 고백에 누리꾼들은 "진짜 요즘 시대랑 맞는 생각 같다", "억지로 대학 보내는 것보다 낫다", "라엘 의견 존중해주는 엄마다" 등의 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com