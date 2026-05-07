임라라♥손민수, 쌍둥이 출산 후 첫 여행서 '생이별' 위기…긴급여권 발급 소동 ('엔조이커플')

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[스포츠조선 정안지 기자] 쌍둥이 출산 후 첫 여행에 나선 임라라가 공항에서 손민수의 여권 만료 사실을 알고 당황했다.

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7일 유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 "쌍둥이 출산 후 첫 휴가인데.. 비행기를 못 탄다고?! 여권 만료된 남편"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 임라라, 손민수 부부는 쌍둥이를 어머니에게 맡긴 뒤 출산 후 처음으로 일본 여행을 떠났다. 임라라는 갑작스럽게 잡은 무계획 여행에 걱정하면서도 "아기들 얼굴 보는데 발길이 안 떨어지더라"며 엄마가 된 뒤 달라진 마음을 털어놨다. 이에 손민수는 "난 잘 떨어졌다"라며 능청스럽게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

그러나 공항 도착 직후 문제가 발생했다. 손민수의 여권이 만료됐던 것. 당황한 임라라는 "거짓말하지 마"라며 점점 굳어가는 표정을 감추지 못했고, 손민수는 "긴급 여권 발급받아야 할 것 같다"며 급히 자리를 떠났다.

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홀로 공항에 남겨진 임라라는 초조함 속에서 남편을 기다렸고, 과거 태교 여행 당시 손민수가 지갑을 잃어버렸던 사건까지 떠올리며 "그때도 결국 나 혼자였다"라고 토로했다.

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그러나 얼마 뒤 다시 나타난 손민수는 반전 사실을 공개했다. 전날 이미 여권 만료 사실을 확인하고 긴급여권까지 발급받아둔 상태였던 것. 그는 임라라 몰래카메라를 위해 일부러 당일 처음 알게 된 척 연기했다고 밝혔다. 손민수는 "어떻게 내가 없이 갈 생각을 했냐. 난 자기 없으면 안 간다"라고 하자, 임라라는 "돈 아깝다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 임라라는 "나랑 같이 들어올 수 있었는데 장난치려고 줄 따로 선거냐"라면서 황당함과 분노가 뒤섞인 반응을 보인 뒤, "나한테 말 걸지 마라"라며 화를 냈다. 다행히 두 사람은 모든 해프닝 끝 무사히 일본행 비행기에 올라 출산 후 첫 부부 여행을 즐겼다.

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anjee85@sportschosun.com