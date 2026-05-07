고현정 "김밥 두 알도 먹기 무서워"...심한 다이어트 의혹 해명

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고현정이 다이어트 오해에 대해 직접 입을 열었다.

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7일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '고현정 길들이기'라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 고현정은 현재 자신의 상태에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "예민한 성격이 없어졌었다. 그런데 2020년에 응급으로 정말 큰 수술을 했고, '지켜보자'였다"며 "십이지장하고 췌장을 연결하는 부위를 봉합만 해놓은 거였다. 위도 문제가 있었고, 그 길이 다 복합적이었다"고 설명했다.

이어 "2020년에 그걸 해놨다가 약을 잘 먹고 지내다가 2024년에 스트레스를 너무 많이 받은 일들이 몇 가지 있었다. 그러면서 다시 쓰러졌다"고 고백했다.

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당시 응급실에서 CPR 환자가 아니면 받아주지 않았다는 고현정은 "병원에 가야 되는데 그때 세월이 바뀌어서 응급실에 아무나 못 들어갔다"며 "계속 돌고 돌다가 참을 수 없는 상태가 돼서 받아줘서 들어갔다. 밤 12시 20분인가 30분에 수술이 들어가서 살았다"고 회상했다.

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그는 "옛날에는 말이 좀 느렸다면 지금은 기운이 없다고 여러분들이 많이 느끼신다. 그런데 기운이 없어 보이는 이유는 진짜 기운이 없다. 그냥 막 먹고 뭐도 해 먹는 게 되게 좋았는데 이제는 잘 안 들어간다"고 털어놨다.

그러면서 "김밥도 내가 너무 좋아하는 건데도 두세 알 정도 먹는다. 먹으면 무슨 일이 일어날까 봐 너무 무섭다. 뭘 먹어서 배가 아픈 게 너무 싫다"며 속상한 마음을 토로했다.

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고현정은 "주치의는 약을 꼬박꼬박 먹고 밥 먹기 싫어도 먹으라고 한다"며 "좀 우울하다. 어느 정도여야지 좋은 거지 않냐. 사람이 날씬한 것도 어느 정도여야 좋고 기력이 있는 거다. 또 나이 먹으면 밥심으로 산다고들 하지 않냐"고 말했다.

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이어 자신을 둘러싼 다이어트 의혹에 대해 "다이어트를 심하게 한다고 생각하는데 그 옛날에도 안 했던, 젊었을 때도 안 했던 다이어트를 지금 건강이 왔다 갔다 하는 이 순간에 어떻게 다이어트하겠냐. 진짜 아니다"라고 해명했다.

그러면서 "부단히 열심히 병원을 가고 있고 약도 먹고 있고 빨리 건강해지려고 독하게 관리도 잘하고 근력 운동도 빨리 시작했다"고 전했다.

한편 고현정은 2024년 지니TV 오리지널 드라마 '나미브' 제작발표회 행사 2시간 전 갑작스럽게 불참 소식을 전한 바 있다.

당시 고현정 소속사 측은 "(고현정의) 건강이 좋지 않아 촬영장에서 여러 차례 쓰러졌다"며 "정신력으로 버티다 결국 응급실에 다녀왔다. 일정 소화가 불가능하다는 의료진 진단에 따라 급하게 제작발표회 불참을 결정했다"며 양해를 구했다.

이후 고현정은 야윈 얼굴로 병원 침대에 누워서 치료를 받는 모습을 공개하며 "놀랄 만큼 아팠는데 큰 수술까지 무사히 끝내고 나니 정신이 든다. 조심하고 잘 살피겠다"고 전했다.