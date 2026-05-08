'29세' 그리, 대출 50% 낀 자가 보유...풀대출 김대호 "빚 내가 더 많아" ('홈즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 그리가 20대에 자가를 마련한 현실 재테크 근황을 공개했다.

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7일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 김숙, 김대호가 그리와 함께 서울에서 매매 가능한 10억 원 미만 아파트 찾기에 나섰다.

이날 그리는 살고 싶은 집에 대해 "조용하고 한적한 곳에 있는 단독주택이면 좋겠다. 또 서울이었으면 좋겠다"라고 밝혔다.

이에 김대호는 "홍제동 쪽에 아담한 주택이 하나 있다"라며 자신의 집을 어필했다. 그러자 장동민은 "귀신 나와도 괜찮냐"라고 하자, 그리는 "귀신 잡는 해병이니까 괜찮다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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특히 이날 29세에 이미 자가를 마련한 그리의 현실적인 경제 상황도 공개돼 눈길을 끌었다. 김숙은 "여유로워 보인다"라고 하자, 그리는 "그런 건 아니다"라며 손사래를 치며 웃었다.

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김숙은 "대출 좀 많이 꼈냐"라고 물었고, 그리는 "대출은 50% 정도 있고 나머지는 내 돈으로 마련했다"라고 했다. 예상보다 안정적인 자금 비율에 김대호는 "대출이 50%밖에 안 들어갔냐"며 놀랐고, 김숙은 "대호가 빚이 더 많겠다"라고 말했다.

그러자 김대호는 "나는 80% 풀로 대출받았다"라고 솔직하게 말했고, 그리는 "대출로는 내가 졌다"라며 재치 있게 받아쳐 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com