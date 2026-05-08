김연아, ♥고우림 스케줄 끝나면 직접 픽업까지.."운전하고 걸크러시처럼 와"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김연아가 남편 고우림을 직접 픽업하는 일상이 공개됐다.

Advertisement

7일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 '성악돌의 미친 예능감 [한 끼 줄게~스트 with.민규&우림]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고우림은 김연아의 이름을 휴대폰에 뭐라고 저장했느냐는 질문에 "이모티콘으로 해놨다. 벚꽃 이모티콘으로 했다"고 답했다. 이를 들은 김준호는 "새로운 방식이다"라며 놀라움을 드러냈다.

이에 조민규는 "둘다 너무 스윗한데 당근 씨(김연아)가 진짜 어디 스케줄 갔다가 끝나면 데리러 오기도 한다. 운전하고 걸크러시처럼 해서 온다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "지방 갔다가 KTX 타고 내리면 당근 씨가 같이 데리러 와주는데 그 차에 타면서 '너무 황송하여라'라고 하면서 탄다"며 "옆에서 누가 차 운전을 잘못하면 멤버들이 바로 '여기 누가 탄 줄 알아?'라고 한다"고 전해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이날 고우림은 멤버들이 김연아를 '당근'으로 부르게 된 이유에 대해서도 설명했다. 그는 "멤버들은 내가 비밀 연애하는 걸 다 알고 있었는데 같이 카페나 밥 먹으러 갔을 때 연아 씨의 이름이 언급되는 게 조심스러웠다. 그래서 우리끼리 암호명을 만들자고 한 것"이라고 말했다.

직접 '당근'이라는 별명을 지었다는 조민규는 "그냥 당근으로 하자고 했다. 아무것도 (김연아와) 연상이 안 되니까 당근으로 하게 됐다"고 전했다