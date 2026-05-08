신기루, 母 장례식장에 한강 라면 기계 설치.."정신 날 때마다 손님 음식 챙겨"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 신기루가 어머니 장례식장에 한강 라면 기계를 설치했다고 밝혔다.

Advertisement

7일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '※신기루X원조 밥도둑※ 5월 제철 꽃게 10마리+수산물 5종 세트 도전해보기루'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 지난 3월 모친상을 당한 신기루는 "요즘 생각이 많아졌다. 세상에서 제일 어려운 일을 당하지 않았냐. 엄마가 돌아가셨으니까 그때부터 좀 그렇게 된 것 같다"고 털어놨다.

송은이는 "부모님들이 오래 계셔주면 좋겠지만 내 생각처럼 되지 않더라. 우리 아빠도 너무 빨리 가셨다"며 공감했다. 이어 "돌아가시고 나서 실감이 안 나는 시기가 있고 그러다가 해가 더 지나면 좀 슬프다가 잊혀진다고 다른 사람들은 말하는데 나는 10년이 되니까 그리움과 아쉬움이 더 선명해졌다"고 말했다.

Advertisement

이어 송은이는 "할 이야기인지는 모르겠지만 장례식장에 밥이 참 맛있었다. 그래서 역시 상주가 기루라서 다르다는 생각을 했다"고 말하며 분위기를 전환했다.

Advertisement

이에 신기루는 "나는 빈소 차리자마자 (장례식장) 선생님들한테 '일단 손님 오시기 전에 국 1kg씩 세 개 다 줘봐라'라고 해서 거기에 있는 메뉴를 다 시식했다. 엄마 잃은 아이가 울면서 그것만은 내가 엄마 가는 길에 하겠다고 생각했다"고 밝혔다.

이어 "오시는 분들 맛있게 먹여야겠다는 마음에 정신이 날 때마다 그걸 했다. 빈소에 오신 분들 인사드리고 자리에 앉아계시면 인사드리는 시간 외에는 음식에만 집중했다"고 전했다.

Advertisement

또 신기루는 "장례식장에 한강 라면 기계도 넣었다. 짜파게티, 너구리, 신라면으로 구성했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 송은이는 "나는 장례식장 진짜 많이 다녀봤는데 현장에서 손님 접대가 진짜 최상급이었다. 덕분에 잘 얻어먹었다"고 말했다.