'152억 건물주' 노홍철에 돈 맡겨놨나..."매일 수십 명 돈 빌려달라 찾아와"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 노홍철이 돈 부탁 DM 고충을 솔직하게 털어놨다.

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7일 유튜브 채널 '노홍철'에는 팬들의 질문에 직접 답하는 노홍철의 모습이 공개됐다.

이날 노홍철은 '돈 빌려달라고 하루에 몇 명이 연락하거나 찾아오냐'라는 질문을 읽은 뒤, "하루에 식사를 몇 번씩 하냐. 그것처럼 돈 빌려달라고 하시는 분들은 매일 끼니의 몇 곱절 이상으로 DM과 가끔은 찾아오는 분들도 계신다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

노홍철은 "본인의 어려운 상황을 설명하면서 예의 있게 돈을 빌려 가야 하는 이유를 설명하시는 분들이 있다"라면서 "많을 때는 하루에 두 자릿수, 적을 때도 하루에 한 자릿수는 꾸준히 만나고 있다. 신기하다"라면서 유명세 뒤 숨겨진 현실적인 고민을 솔직하게 전했다.

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또한 노홍철은 결혼에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 그는 '결혼과 자유는 양립할 수 없냐. 결혼은 안 하시냐'라는 질문에 "결혼을 안 해봐서 양립할 수 있는지 없는지 모르겠다"면서도 현재 삶에 대한 높은 만족감을 드러냈다.

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그는 "루틴이 됐건, 즉흥적 선택이 됐건, 다 자유롭다. 남한테 피해주지 않고 눈치를 보지 않을 수 있는 지금 현시점 하루하루가 굉장히 행복하다"라며 현재의 싱글 라이프에 대한 만족해했다.

다만 결혼 자체를 부정하지는 않았다. 노홍철은 "'비혼주의냐'라고 물어보신다면 찾아 헤매지는 않겠지만 나는 운명을 믿는다. 운명처럼 지금 누군가를 만나게 되면 바로 결혼할 수도 있을 것 같다"고 밝혔다.

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하지만 현재 혼자 누리는 삶의 행복감 역시 숨기지 않았다. 노홍철은 "혼자 누리는 자유의 단맛은 정말 크다. 내가 늘 단 것과 함께하고 있지만 그 어떤 것보다도 달다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com