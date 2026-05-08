31기 정희, ‘뒷담화 논란’ 사과→돌연 삭제 “순자와 잘지내, 정식으로 글 올리겠다”[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 31기 정희가 같은 기수 출연자 순자를 둘러싼 뒷담화 논란에 대해 직접 사과의 뜻을 전했다.

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지난 7일 정희는 자신이 운영 중인 유튜브 채널 댓글을 통해 "제 행동이 많이 미성숙했다는 걸 방송을 통해 다시 보면서 깊이 느꼈다"며 "보는 내내 제 자신이 부끄럽고 스스로를 많이 돌아보게 됐다"고 밝혔다.

이어 그는 "당사자에게는 진심으로 사과를 했으며 잘 지내고 있다"며 순자와 이미 화해를 마친 상태임을 암시했다. 또 "시청하는 동안 불편함을 드린 점도 죄송하다"라고 덧붙이며 시청자들에게도 재차 사과의 뜻을 전했다.

다만 정희는 해당 댓글을 얼마 지나지 않아 삭제했다. 이후 댓글 삭제를 두고 여러 반응이 이어지자, 정희는 추가 댓글을 통해 이유를 직접 설명했다. 그는 "저의 말 한마디 한마디가 조심스러워서 삭제했다. 불편을 드려 죄송하다"며 "더 깊이 생각하고 나중에 정식으로 글 올리겠다"고 밝혔다.

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또 유튜브 채널 댓글을 왜 삭제했느냐는 질문에는 "너무 심한 욕설들이 달려서 저도 당황스러워서 지웠다"며 "앞으로는 심한 욕설을 제외하고 삭제하지 않겠다. 죄송하다"고 전했다.

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앞서 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에서는 31기 출연진들의 대화 장면이 공개된 뒤 시청자들 사이에서 논란이 불거졌다. 방송에서 영숙, 옥순, 정희는 순자가 바로 옆방에 있는 상황에서도 순자에 대한 이야기를 나눴고, 이를 두고 일부 시청자들은 "배려가 부족했다", "선을 넘은 것 같다" 등의 반응을 보였다.

특히 스튜디오에서 이를 지켜보던 MC들의 지적도 이어졌다. MC 송해나는 세 사람의 행동에 대해 "너무 여자 놀이를 한다"고 꼬집었고, 데프콘 역시 "너무 심한 거 아니냐. 세 분은 방송 보시면 순자에게 사과하시기 바란다"고 일침을 가했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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