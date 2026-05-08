'47세' 한다감, 임신 안정기 들어서니 극적 변화...'에너제틱 산모'

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[스포츠조선 김수현기자] 한다감이 47세의 나이에 첫 아이를 임신하며 연예계 최고령 산모 반열에 오른 가운데, 행복한 근황을 전해 화제를 모으고 있다.

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7일 한다감은 자신의 SNS를 통해 "난 너무 행복한 사람…♥"이라는 글과 함께 밝은 미소가 담긴 사진들을 공개했다.

그는 "오늘은 진심 어린 축하도 받고 스케줄도 좋은 컨디션으로 거뜬하게 소화하고 왔어요. 진심 어린 축하는 상대방을 감동 있게 만드는 것 같아요"라며 감사한 마음을 전했다.

이어 "사랑도 듬뿍. 일도 척척. 예쁜 꽃다발을 선물 받아서 그런지 컨디션도 더 좋고 일도 너무 즐거워요. 히~ 예쁜 메이크업만으로도 전 감사한데 말이죠"라며 메이크업 아티스트에게 받은 임신 축하 꽃다발을 자랑했다.

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임신 후 오히려 일도 더 잘된다는 한다감은 이날 메이크업 스타일에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 "오늘은 라벤더 톤으로 쿨톤 메이크업 해봤어요. 한번 해보고 싶었던 메이크업인데 너무 너무 마음에 들어요. 립은 살짝 핑크톤으로 마무리~ 헤어는 제가 제일 좋아하는 레이어드 컷으로 가볍고 우아하게 해봤어요. 제가 제일 좋아하는 헤어 메이크업 스타일이에요"라고 설명했다.

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또한 "오늘도 모두 다 감사한 날입니다. 세상엔 참 좋은 사람도 많아요. 더 베풀며 살아야겠습니다"라며 주변 사람들을 향한 고마움도 잊지 않았다.

앞서 한다감은 지난달 28일, 47세의 나이에 첫 아이를 임신했다는 소식을 전하며 많은 축하를 받았다. 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼한 그는 결혼 6년 만에 첫 아이를 품에 안게 됐다.

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현재 한다감은 임신 안정기에 접어들어 방송 활동과 운동을 병행하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 "제2의 인생을 시작하는 기분"이라며 새로운 삶에 대한 남다른 각오도 드러냈다.

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1980년생으로 올해 한국 나이 47세인 한다감은 드라마 아씨 두리안, 셀러브리티 등 다양한 작품에서 활약해왔다.

또한 개봉을 앞둔 영화 점례는 나의 빛으로 관객들과 만날 예정이며, 현재 골프웨어 브랜드 모델로도 활동 중이다.

shyun@sportschosun.com