‘추신수♥’ 하원미, 5500평 대저택 불안감 호소 “무슨 일 생겨도 못 들을까 싶어 못 자"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 야구선수 추신수 아내 하원미가 5500평 대저택에 사는 고충을 드러냈다.

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7일 전 축구선수 김영광 채널에는 '운동선수 아내와 운동선수의 환장의 조합'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김영광은 하원미에게 추신수가 은퇴한 후 삶에 대해 물었다. "더 자주 볼 수 있어 행복하지 않나"라는 질문에, 하원미는 "남편이 바쁘니까 더 자주 못 본다. 아침에 일어나면 서로 일하러 나가기 바쁘다"라고 말했다.

김영광은 "잠은 따로 자는 게 편하긴 하더라"라고 반응했고 하원미는 "난 아직까지 남편과 같이 자는 게 편하다. 혼자 있으면 더 못 잔다"라고 고백해 눈길을 끌었다. 이어 "미국 집에 살 때 그런 게(불안감) 있었다. 남편이 있으면 믿음직스러우니까 잠이 잘 오는데, 남편이 없으면 애들은 각자 방에 있고 난 안방에 혼자 있지 않나. 혹시 내가 무슨 소리를 못 들어 애들이 잘못될까 싶어 귀가 열려 있었다. 그래서 불면증이 진짜 심했는데 아직까지 그런다"라고 털어놨다.

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한편 추신수는 2004년 하원미와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 이들 가족은 5500평 미국 텍사스 집을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com