'태도 논란 사과' 이호선 "다들 날 '얼굴 두껍다' 하지만, 전혀 아냐..빙구 같다"(사이다)

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[스포츠조선 김소희 기자] 상담가 이호선이 최근 상담 태도 논란에 해명한 가운데, '호랑이 상담가' 이미지 뒤에 숨겨진 반전 매력을 드러낸다.

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오는 9일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 19회에서는 '적반하장의 극치! 철면피 인간들'을 주제로, 상식을 뛰어넘는 황당한 사연들과 현실 공감 토크가 펼쳐진다. 각종 산전수전 사연을 모두 겪어본 이호선과 김지민마저 경악하게 만든 철면피 사연자들이 등장해 궁금증을 높인다.

김지민은 이날 남자들이 농담 삼아 이야기하는, '남자들의 세계'에 대한 이야기를 나누던 도중 "오빠와 둘이 있을 때 친한 지인들에게 전화를 했다"라며 남편 김준호의 절친들을 상대로 이른바 '의리 테스트'를 했다고 고백한다.

김지민은 첫 번째 주자로 김종민에게 전화를 걸었고 "혹시 오빠랑 같이 있으면 전화 좀 바꿔줄 수 있냐"라고 묻자, 김종민은 예상치 못한 상황에 진땀을 흘렸다는 것. 반면 홍인규는 예상 밖의 단칼 반응을 보였다고 전해 현장을 빵 터지게 만든다. 과연 두 사람이 보인 극과 극 반응은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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또한 김지민은 연습생 시절 자신을 한 달 넘게 따라다닌 남성으로 인해 극심한 공포를 느꼈던 경험도 털어놔 모두를 얼어붙게 한다. 김지민은 "여의도에서 일이 끝나면 내가 지하철 타는 시간까지 기다렸다가, 살고 있는 수원까지 항상 같이 퇴근을 했다"라며 "출근할 때도 내가 어디서 타는지 알고 있었다"라고 전해 모두를 놀라게 한다. 이어 "소름이 돋아서 언니한테 나와 달라기도 했다. 정말 너무 무서웠다"라고 당시를 회상한다. 과연 김지민이 끔찍한 스토커의 행동에 어떻게 대처했을지 관심을 모은다.

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또한 '호랑이 상담가' 이호선의 반전 매력도 공개된다. 이호선이 "사람들이 제가 굉장히 얼굴 두껍고 뻔뻔할 거라고 생각하는데 전혀 그렇지 못해서 빙구 같다"라고 억울함을 털어놓은 것. 이에 김지민은 "사적으로 대화 나눠보면 진짜 빙구미가 있다. 전문가 같지 않고 그냥 옆집 언니같이 친근하다"라고 이호선의 실제 모습을 전해 현장을 웃음바다로 만든다.

하지만 김지민은 "카메라 돌고 상담 들어가면 약간 무서울 때가 있다"라며 이호선의 철저한 직업 의식에 혀를 내두른다. 이날 역시 이호선이 적반하장 철면피 사연자들을 향해 거침없는 사이다 솔루션을 쏟아낸 가운데 과연 어떤 현실 조언이 쏟아질지 기대감을 높인다.

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제작진은 "이번 회차에는 상식을 벗어난 철면피 행동들부터 현실 공포를 유발하는 스토킹 경험담까지 다양한 이야기가 담긴다"라며 "웃음과 소름, 공감을 동시에 안길 방송이 될 것"이라고 전했다.

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한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com