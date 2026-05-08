'70억 CEO' 김소영, 출산 한달만 10kg 감량 비결..."식단·운동 다 필요없다"

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[스포츠조선 김수현기자] '70억 CEO'로 변신했던 방송인 김소영이 출산 한 달 만에 10kg 감량에 성공한 근황을 공개해 화제를 모으고 있다.

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7일 김소영은 자신의 SNS를 통해 체중계 사진을 공개했다. 사진 속 체중계에는 59.6kg이라는 숫자가 찍혀 있었고, 이를 본 김소영은 "헐!"이라며 짧은 감탄사를 남겼다.

이어 그는 "와 식단이고 운동이고 필요 없다. 3일 동안 너무 일이 많아서 힘들었는데 역시 '고생 다이어트'가 최고… 출근만 하면 살이 쪽쪽 빠지네"라고 털어놨다.

또한 한 팬이 "59kg 비결이 뭔가요?"라고 묻자, 김소영은 "노동…"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

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앞서 김소영은 지난달 3일 오후 건강한 남아를 출산했다. 2019년 첫째 딸에 이어 둘째로 아들을 품에 안으며 두 아이의 엄마가 됐다.

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최근에는 남편 오상진을 꼭 닮은 둘째 아들의 얼굴도 공개해 많은 관심을 모았다.

특히 김소영은 출산 직후부터 빠른 몸매 회복 속도로 화제를 모으고 있다. 그는 출산 직후인 지난 7일 "저 낳기 전에 69kg이었는데 왜 낳고 나서도 69kg죠?"라고 털어놓은 바 있다. 이후 한 달 만에 59.6kg을 기록하며 약 10kg 감량에 성공했다.

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한편, MBC 아나운서 출신 선후배로 인연을 맺은 오상진과 김소영은 2017년 결혼해 가정을 꾸렸다. 현재 김소영은 방송 활동과 함께 사업가로도 활약 중이며, 다양한 활동을 통해 대중과 꾸준히 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com