아이유 작곡가→싹쓰리 안무가까지..'와일드 씽' 베테랑 총출동했다

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '와일드 씽'(손재곤 감독, 어바웃필름 제작)이 코미디 장인부터 K-POP 전문가들이 총출동한 황금 라인업으로 화제를 모으고 있다.

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먼저, 코미디 장르에서 독보적인 세계관을 구축해온 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 데뷔작 '달콤, 살벌한 연인'으로 평단과 관객 모두를 사로잡은 그는 이후 '이층의 악당' '해치지않아'를 통해 기발한 설정과 아이러니한 유머로 자신만의 입지를 다져왔다. 이번 작품 역시 개성 강한 캐릭터와 예측불허 스토리, 쉴 새 없이 터지는 웃음으로 '손재곤표' 코미디의 정수를 선보일 예정이다.

여기에 국내 코미디 영화 역대 흥행 1위 '극한직업'의 제작사 어바웃필름과 각 분야 베테랑 제작진이 참여해 신뢰를 더한다. '좀비딸' '무빙' '올빼미'의 조태희 분장감독과 '최악의 악' '파인' '영웅'의 김나은 분장실장, '대도시의 사랑법' '파일럿' '길복순'의 김정원 의상감독이 합류해 Y2K 스타일링을 재현하며 몰입도를 끌어올린다. 또한 '길복순' '킹메이커'의 이진희 음악감독이 과거의 무드에 현대적 감각을 더한 사운드를 구현한 것은 물론, 댄스곡 'Shout it out', 발라드 '니가 좋아' 등 극 중 맞춤형 곡들을 통해 영화의 결을 한층 풍성하게 만들었다.

실제 K-POP 전문가들의 가세도 눈길을 끈다. 트와이스, 샤이니, 아이유 등과 작업한 심은지 작곡가가 '트라이앵글'의 대표곡 'Love is'의 작사, 작곡을 맡았으며 엔믹스, 갓세븐, ITZY 등과 협업한 KASS 등 JYP 엔터테인먼트 소속 프로듀서들이 합류해 리얼리티를 높였다. 안무 역시 '싹쓰리'와 작업한 나나컴퍼니가 맡아 브레이킹 댄스부터 아이돌 특유의 에너제틱한 안무까지 세밀하게 구현하며 다채로운 볼거리를 완성했다.

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'와일드 씽'은 한 때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 해체한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20여 년만에 재기의 기회를 얻어 무대로 향하는 과정을 그린 작품이다. 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인' '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com