'이천수♥' 심하은, 173cm·57kg 파격 비키니.."몸매 비결? 부모님께 감사"

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 축구선수 이천수의 아내이자 모델 심하은이 자신의 키와 몸무게를 비롯한 몸매 관리 비결을 솔직하게 공개하며 눈길을 끌었다.

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심하은은 지난 7일 자신의 SNS 계정을 통해 팬들과 소통하는 Q&A 시간을 가졌다. 평소 당당하고 솔직한 입담으로 화제를 모아온 그는 이날도 거침없는 답변으로 관심을 끌었다.

한 팬이 "어떻게 하면 언니처럼 몸매도 좋고 예뻐질 수 있냐. 다시 태어나라는 말 말고 현실적인 조언이 듣고 싶다"고 묻자, 심하은은 과거 비키니 사진을 함께 공개하며 자신의 관리 방식을 솔직하게 털어놨다.

그는 "아이 낳기 전은 온전히 운동, 노력. 뼈대는 부모님께 감사하다"며 "지금은 운동 못하고 식단. 주사도 맞아봤다"고 현실적인 경험까지 숨김없이 밝혔다.

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이어 이어진 질문에서 "키와 몸무게가 어떻게 되냐"는 물음에는 "173cm, 57kg"이라고 답하며 자신의 신체 정보를 직접 공개했다.42세, 세 아이의 엄마라는 사실이 무색할 만큼 완벽한 자기관리로 감탄을 자아냈다.

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한편 심하은은 2012년 전 축구 국가대표 이천수와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com