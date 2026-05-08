페이커, 카리나 손목 잡고 “좋아합니다” 직진 고백...청춘 로맨스 영화급 투샷

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[스포츠조선 조민정 기자] e스포츠와 K팝을 대표하는 두 스타가 한 화면에서 만났다. T1 '페이커' 이상혁과 그룹 에스파 카리나의 예상 밖 조합이 공개되며 온라인이 뜨겁게 달아오르고 있다.

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구글플레이는 8일 '페이커는 누구에게 고백한 것인가'라는 제목의 짧은 티저 영상을 공개했다. 19초 분량의 영상은 공개 직후 각종 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다.

영상 속에서 페이커는 버스 정류장에 서 있는 여성의 뒷모습을 바라보며 "이젠 더 이상 페이커가 아닌 인간 이상혁으로서"라고 말한다. 이어 흐르는 음악과 함께 감성적인 분위기가 이어지고 페이커는 상대의 손목을 잡고 "좋아합니다"라고 고백한다. 이후 그 상대가 카리나로 밝혀지며 시선을 집중시켰다.

두 사람은 벚꽃이 흩날리는 장면 속에서 서로를 바라보며 마치 청춘 로맨스 영화 같은 분위기를 연출했다. 영상 말미에는 '2026.05.15'라는 날짜와 함께 두 사람의 이름이 등장해 정식 공개를 예고했다.

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한편 구글플레이는 본편 영상을 15일 공개할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com