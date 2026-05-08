'40억 자산가' 이정진, 13살 연하에 거절 당했다..송해나 팩폭 "직설적 성격이 문제"(신랑수업)

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[스포츠조선 김소희 기자] '신랑수업2' 이정진이 소개팅 후일담을 공개했다.

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7일 방송된 채널A '신랑수업2' 8회에서는 진이한이 자신의 절친 홍석천에게 '썸녀' 정이주를 소개해 준 뒤, 벚꽃 데이트를 통해 정이주와의 관계를 급진전시키는 모습이 펼쳐졌다. 또 이정진은 앞서 '국제 소개팅'을 진행했던 캐나다인 표신혜와 애프터가 불발된 사실을 솔직하게 밝힌 뒤, 문제점 파악을 위해 '연애부장' 송해나의 모델 후배들을 만나 2030 여심을 파악하는 시간을 가지며 '대쪽이' 이미지 탈피에 나섰다.

이날 진이한은 절친 홍석천과 오랜만에 만났다. 홍석천은 데이트를 시작하느라 연락이 뜸해진 진이한에게 "이제 내 '보석함'에서 아웃"이라고 앙탈을 부렸으나, 곧 "정이주가 얼굴은 물론 말본새도 예쁜 것 같더라, 넌 이주 씨 같은 타입이 딱 맞다"라며 적극 응원했다. 얼마 뒤 정이주가 약속 장소에 나타나 홍석천과 인사를 나눴고, 정이주는 BTS 뷔가 착용해 화제가 된 두건을 홍석천에게 선물하며 시작부터 취향 저격에 성공했다. 진이한이 메뉴 주문을 위해 잠시 자리를 비운 사이, 홍석천은 "이한이의 무엇이 좋아?"라고 단도직입적으로 물었다. 정이주는 "무척 딱딱하고 남자다운 스타일일 줄 알았는데, '댕댕이' 같은 반전 매력이 있더라. 의외의 모습에 더 궁금해지는 것 같다"라고 솔직히 답했다.

식사 도중 진이한과 정이주의 '꽁냥꽁냥'한 모먼트가 계속되자, 홍석천은 "형 앞에서 귀엽게 노네?"라며 실시간 질투(?)를 가동했다. 그러면서도 그는 "(진이한이) 너무 조심스러운 느낌"이라는 정이주의 말에 "나이 때문에 더 진중하고 조심스러워진 면이 있다. 속도보다는 같은 방향을 봤으면 한다"라고 진심 어린 조언을 건넸다. 정이주의 매력에 푹 빠진 홍석천은 급기야 "너 정말 괜찮은 사람이구나. 만약에 이한이와 잘 안되면 내가 다른 남자를 소개해줄게~"라며 초유의 '환승 연애' 제안을 해 현장을 초토화시켰다. 마지막으로 홍석천은 "스킨십은 아직"이라는 두 사람의 말에 '손금'을 핑계로 이들의 손을 잡아 직접 포개준 뒤, "내 역할은 다한 것 같으니 이제 사라지겠다"며 유쾌하게 떠났다.

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이후 두 사람은 양재천 벚꽃길을 걸으며 로맨틱한 밤 산책을 했다. 또, 서로의 사진을 찍어주며 설렘 무드를 켰다. 그러던 중, 진이한은 "이주 씨가 나를 만나며 많은 배려를 해주는 게 느껴진다"며 "만날 때마다 이주 씨를 향한 좋은 마음이 점점 커지고 있다"고 고백했다. 정이주는 "저도 언제부터인지 모르겠는데 오빠에게 스며든 것 같다. 이런 내 모습이 나쁘지 않은 것 같다"고 화답했다. 몽글몽글한 '쌍방 고백'이 성사된 가운데, 진이한은 계속 타이밍을 보다가 정이주의 손을 덥석 잡았다. 두 사람의 로맨틱한 모먼트를 축하하듯 머리 위로 벚꽃비가 쏟아져 이날의 만남이 아름답게 마무리됐다.

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다음으로 이정진이 '연애 부장' 송해나를 만나 특별 수업을 받는 모습이 펼쳐졌다. 송해나는 그를 보자마자, 앞서 소개팅을 했던 캐나다인 표신혜 씨와 계속 연락하고 있는지 물었다. 이정진은 "연락이 오긴 했는데, 해외로 장기 체류하러 떠난다고 했다. 아무래도 내 생각엔, (해외에) 안 가신 것 같다. 거절을 많이 당해본 사람만의 촉이 있다"고 자폭해 '웃픔'을 자아냈다. 송해나는 한숨을 쉰 뒤, "오빠의 성격이 '츤데레' 같은데, 요즘 여자들은 다정한 남자를 좋아한다"며 이정진의 'ESTP'식 직설 화법을 문제로 지적했다. 그러면서도 송해나는 "상대를 스며들게 하는 매력이 있긴 해서, 분명히 오빠랑 맞는 여자가 나타날 것"이라는 독려와 함께, 이정진의 부족한 점을 보완해주는 특별 수업을 해주기로 했다.

송해나가 수업을 위해 데려간 곳은 송해나의 소속사 사무실이었다. 이곳에서 이정진은 송해나의 여자 모델 후배 10여 명과 만나 '2030 여심 이해의 시간'을 가졌다. 본격적인 '여심 이해도 테스트'가 시작되며 이정진이 특유의 '대쪽이' 면모를 드러내자, 모델 후배들은 "아직 수업이 더 필요할 것 같다"라고 냉철하게 평가했다. 다행히 수업 중 이정진의 반전 매력이 터져나왔고, 모델 후배들은 "은근히 다정한 스타일"이라고 장점을 적극 칭찬했다. 마지막으로 이정진은 송해나의 추천으로 달라진 패션도 선보였는데, 모델 출신답게 '느좋 남친룩 3종 세트'를 완벽하게 소화해 송해나와 모델 후배들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다.

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진이한-이정진을 비롯해 김성수-서준영-김요한 등의 진솔한 연애담으로 뜨거운 화제를 불러 모으고 있는 채널A '신랑수업2'는 매주 목요일 밤 10시 방송된다.

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한편, 이정진은 지난 5월 '신랑수업'에서 수익과 자산 현황을 공개해 화제를 모았다. 그는 "대만 드라마 출연으로 약 5억 원 정도를 벌었다"며 전세금 20억 원, 현금 2~3억 원, 주식 5억 원 규모의 자산을 보유하고 있다고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com