야노시호, 시부 임종 못지킨 죄책감 "딸 사랑이도 무너지듯 울어"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자]추성훈의 아내이자 모델 야노시호가 심장마비로 세상을 떠난 시아버지를 떠올렸다.

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5월 8일 금요일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '아조씨' 추성훈의 아내이자 국민 조카 사랑이의 엄마, 일본 톱 모델 야노시호의 요리 일상이 공개된다. 이 과정에서 야노시호가 2023년 4월 갑자기 세상을 떠난 시아버지에 대한 추억, 시아버지와의 이별이 가져온 야노시호 가족의 슬픔과 변화에 대해 털어놓는다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 추어탕 만들기에 도전했다. 촬영 당일 기준 일본의 '부부의 날'을 맞아, 요즘 제2의 전성기를 누리며 누구보다 바쁘게 일하고 있는 남편 추성훈을 위해 특급 보양식을 만들기로 한 것. 모두가 "우리도 만들기 어려운 추어탕을 직접 만든다고?"라고 걱정한 가운데 시어머니의 레시피를 적어 온 일본인 며느리 야노시호가 추어탕을 제대로 만들 수 있을지, 그 스펙터클한 요리 과정이 '편스토랑' 본 방송에서 공개된다.

이어 야노시호는 특별한 음식을 정성 들여 준비한 또 다른 이유에 대해 "4월은 시아버지가 돌아가신 달이라서 가족에게 의미가 있다. 특히 이 시기에 추성훈의 마음이 많이 힘들 것"이라고 조심스럽게 말문을 열었다. 많은 시청자들에게도 익숙한 추성훈의 아버지는 2023년 4월 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠났다. 야노시호는 "갑자기 돌아가셨다. 전화를 받고 급하게 우리가 갔을 때 이미 돌아가신 상태였다"라며 그날의 기억을 털어놨다.

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이어 야노시호는 "사랑이가 무너지듯이 울었다. 2년 정도 트라우마가 이어졌다"며 힘든 시간을 보낸 사랑이에 대해 털어놨다. 또한 "추성훈에게도 정말 큰 충격이었다"라며 "아버님이 돌아가시고, 남편 인생에 큰 전환점이 찾아왔다. 사람이 모든 방향에서 바뀌었다"라고 말했다. 남편에 대한 이야기를 하며 눈물을 보이기도. 추성훈은 어떤 변화를 겪게 된 것인지, 아내 야노시호가 바라본 남편 추성훈의 변화와 달라진 인생에 대한 이야기, 그리고 야노시호가 눈물을 보인 진짜 이유는 '편스토랑'에서 확인할 수 있다. 또한 이 날 추성훈의 속마음 역시 공개된다고 해 관심을 모은다.

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험난한 과정이 예상되는 추어탕 만들기부터 '편스토랑' 스튜디오를 뭉클함으로 물들인 추성훈X야노시호 부부의 속마음까지. 가족의 사랑을 담은 야노시호의 이야기는 5월 8일 금요일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com