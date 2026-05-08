'허수아비' 박해수X이희준, 소속사 배우→직원 가정에 어버이날 꽃 선물

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박해수와 이희준이 어버이날을 맞아 의미 있는 행보를 보였다.

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박해수와 이희준은 가정의 달 5월을 기념해 소속사인 BH엔터테인먼트 모든 직원 및 배우 가정에 카네이션 꽃바구니와 과일 바구니 세트를 선물하며 감사의 마음을 표현했다.

특히 두 사람은 선물과 함께 감사 메시지를 전달해 감동을 더했다. 카드에는 "어버이날을 맞아 감사한 마음 담아 전해드립니다. 따뜻하고 행복한 5월 보내시길 바랍니다"라는 진심 어린 문구가 담긴 것으로 전해졌다.

이번 선물은 직원들과 가족들에게 큰 감동을 안겼으며, 일부 직원들은 SNS를 통해 감사 인사를 전하며 훈훈한 분위기를 이어가고 있다는 후문이다.

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특히 박해수와 이희준은 ENA '허수아비'를 통해 각각 강태주 형사와 차시영 검사로 변신해 열연을 펼치며 연일 화제를 모으는 만큼, 바쁜 작품 활동 속에서도 늘 아낌없는 사랑과 응원을 보내주는 가까운 이들의 부모님들께 감사의 마음을 전하며 의미 있는 어버이날을 완성했다.

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한편, 박해수와 이희준이 호흡을 맞추고 있는 공조 수사극 '허수아비'는 두 배우의 강렬한 연기 시너지와 몰입도 높은 캐릭터 소화력으로 시청자들의 뜨거운 호평을 얻고 있다. '허수아비'는 매주 월, 화요일 오후 10시 ENA에서 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com