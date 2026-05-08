친한파 초난강, 51세에 아빠 됐다...결혼 6년 만에 얻은 '첫 아이'

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[스포츠조선 박아람 기자] 친한파로 한국인들에게도 친숙한 이미지의 일본 배우 겸 가수 초난강(쿠사나기 츠요시)이 51세에 아빠가 됐다.

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7일 CULEN 공식 홈페이지에 따르면 초난강은 "사적인 일입니다만, 이번에 첫째 아이가 태어났음을 보고드립니다"라고 밝혔다. 이어 "지금까지와 변함없이 앞으로도 더욱 정진하겠습니다. 잘 부탁드립니다"라고 덧붙였다.

소속사 측은 "출산 후 산모와 아이의 프라이버시 보호를 위해 취재 및 촬영은 삼가주시길 부탁드린다"고 전했다.

1974년생인 초난강은 1991년 아이돌 'SMAP' 멤버로 데뷔했다. 이후 배우로도 활동 영역을 넓히며 드라마 '내가 사는 길(僕の生きる道)' 시리즈와 영화에 출연했다.

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특히 2020년 개봉한 영화 '미드나잇 스완(ミッドナイトスワン)'으로 제44회 일본 아카데미상 최우수 남우주연상과 제63회 블루리본상 주연남우상을 수상하며 연기력을 인정받았다.

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SMAP 해체 이후에는 이나가키 고로, 카토리 싱고와 함께 '새로운 지도(新しい地?)'로 활동 중이다.

한국에서 '초난강'이라는 이름으로 음반 활동을 펼친 바 있는 그는 대표적인 친한파 일본 연예인으로 꼽힌다. 지난 2002년 한국에서 음반 '정말 사랑해요'를 발표하며 본격적인 한국 활동을 이어갔고, 일본에서도 한국어 방송을 진행하는 등 한국에 대한 각별한 애정을 보여 왔다.

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한편 초난강은 지난 2020년 일반 여성과 결혼했다.

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tokkig@sportschosun.com