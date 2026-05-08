야노시호 "시아버지 사망 후 남편 추성훈 달라져, 딸 사랑이 트라우마"

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[스포츠조선 백지은 기자] 야노시호가 가슴 아픈 기억을 꺼낸다.

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8일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '아조씨' 추성훈의 아내이자 국민 조카 사랑이의 엄마, 일본 톱 모델 야노시호의 요리 일상이 공개된다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 추어탕 만들기에 도전했다. 촬영 당일 기준 일본의 '부부의 날'을 맞아, 요즘 제2의 전성기를 누리며 누구보다 바쁘게 일하고 있는 남편 추성훈을 위해 특급 보양식을 만들기로 한 것. 모두가 "우리도 만들기 어려운 추어탕을 직접 만든다고?"라고 걱정했지만, 야노시호는 시어머니의 레시피로 정성들여 음식을 준비했다.

야노시호는 "4월은 시아버지가 돌아가신 달이라서 가족에게 의미가 있다. 특히 이 시기에 추성훈의 마음이 많이 힘들 것"이라고 조심스럽게 말문을 열었다. 추성훈의 아버지는 2023년 4월 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠났다. 야노시호는 "갑자기 돌아가셨다. 전화를 받고 급하게 우리가 갔을 때 이미 돌아가신 상태였다"라며 "사랑이가 무너지듯이 울었다. 2년 정도 트라우마가 이어졌다. 추성훈에게도 정말 큰 충격이었다. 아버님이 돌아가시고, 남편 인생에 큰 전환점이 찾아왔다. 사람이 모든 방향에서 바뀌었다"라고 말했다.

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남편에 대한 이야기를 하며 눈물을 보이기도. 추성훈은 어떤 변화를 겪게 된 것인지, 아내 야노시호가 바라본 남편 추성훈의 변화와 달라진 인생에 대한 이야기, 그리고 야노시호가 눈물을 보인 진짜 이유는 '편스토랑'에서 확인할 수 있다. 또한 이 날 추성훈의 속마음 역시 공개된다고 해 관심을 모은다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com