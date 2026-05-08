'한 달 뒤 유부녀' 문채원, 은퇴설·루머 직접 팩트체크... "피하지 않겠다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문채원이 결혼을 한 달 앞두고 새로운 도전에 나선다. 데뷔 이후 처음으로 개인 유튜브 채널을 개설하며 배우가 아닌 '인간 문채원'의 일상을 공개하기로 한 것. 특히 첫 영상부터 자신을 둘러싼 각종 루머에 직접 입을 열며 솔직한 소통에 나선다는 점에서 관심이 쏠린다.

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문채원은 8일 오후 6시 자신의 이름을 내건 유튜브 채널 '문채원(Moon chaewon)'을 오픈하고 첫 번째 영상을 공개한다. 이번 채널은 오랜 시간 응원을 보내준 팬들과 보다 가까이에서 소통하고 싶다는 마음으로 시작된 것으로 알려졌다.

첫 영상에서는 그동안 온라인상에서 떠돌았던 근거 없는 루머들에 대해 직접 해명하는 모습이 담긴다. 배우로서 민감할 수 있는 이야기임에도 피하지 않고 '팩트 체크'에 나섰다는 후문. 특유의 담백하고 솔직한 화법으로 자신의 생각을 전할 예정이라 기대를 모은다.

문채원은 단순한 브이로그를 넘어 자신의 취향과 일상을 자연스럽게 담아낼 계획이다. 공개된 예고 영상에는 을지로 거리를 거닐며 시간을 보내는 모습부터 MZ세대 사이에서 화제를 모은 외식 문화를 체험하는 장면 등이 담겨 눈길을 끌었다. 채널 기획 단계부터 직접 아이디어를 내며 방향성을 고민하는 등 콘텐츠 제작에도 적극 참여한 것으로 알려졌다.

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특히 이번 유튜브 활동은 오는 6월 결혼을 앞둔 시점과 맞물리며 더욱 화제를 모으고 있다. 문채원은 지난달 자신의 SNS에 자필 편지를 올리고 직접 결혼 소식을 전한 바 있다. 그는 "다가오는 6월에 결혼하게 됐다"며 "가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 떨리기도 하지만 설레는 마음이 더 크다"고 밝혔다.

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소속사 역시 "문채원이 소중한 인연을 만나 결혼을 앞두고 있다"고 공식 입장을 냈다. 예비 신랑은 비연예인으로 알려졌으며, 결혼식은 가족과 가까운 친지들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com