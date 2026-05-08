'첫 영화제' 전지현X구교환→연상호 감독 '군체'로 칸 미드나잇行..15일 전 세계 최초 공개

영화 '군체' 제작보고회가 6일 오전 서울 용산CGV에서 열렸다. 고수, 김신록, 신현빈, 연상호 감독, 전지현, 구교환, 지창욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

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[스포츠조선 조지영 기자] 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문을 통해 첫 공개된다.

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'군체'를 연출한 연상호 감독을 비롯해 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록 등 영화의 주역들이 현지 시각으로 오는 15일 밤 12시 30분(16일 오전 0시 30분) 뤼미에르 대극장에서 진행되는 미드나잇 스크리닝 공식 상영 및 레드카펫 행사에 참석해 자리를 빛낼 예정이다.

독보적인 캐스팅 라인업과 '좀비 마스터' 연상호 감독의 만남으로 일찍부터 뜨거운 기대를 모아온 '군체'는 이번 월드 프리미어 현장에서도 글로벌 취재진과 영화 관계자들의 이목을 집중시킬 전망. '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다.

연상호 감독은 2012년 첫 장편 애니메이션 '돼지의 왕'(감독 주간)을 시작으로 2016년 '부산행'(미드나잇 스크리닝 부문), 2020년 '반도'(오피셜 셀렉션)에 이어 네 번째로 칸영화제에 초청되는 영광을 안았다. 특히 연상호 감독은 한국형 좀비 장르와 독창적인 변주를 더한 장르 영화로 세계 영화계에 강렬한 인상을 남겨온 만큼, '군체'를 통해 다시 한번 한국 영화의 저력을 입증할 것으로 기대를 모으고 있다.

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여기에 '군체'로 처음 칸영화제 레드카펫을 밟게 된 배우들은 "전 세계 영화인들이 모이는 칸영화제에 '군체'로 초청받게 되어 정말 기쁘고 영광이다. 연상호 감독과의 첫 작업을 이렇게 의미 있는 무대에서 선보이게 되어 설레는 마음이다. 한국 장르 영화의 저력을 전 세계 관객에게 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 응원과 관심 부탁드린다"(전지현), "멀리 떨어진 시간과 거리만큼, 우리 영화가 현지 관객에게 어떤 울림으로 닿을지 궁금하다. 영화를 향한 뜨거운 열기가 가득한 칸에서 관객들과 깊이 교감하며, 그 소중한 순간들을 마음껏 만끽하고 오고 싶다"(구교환), "전 세계인의 영화 축제인 칸영화제에 '군체'와 함께하게 되어 기쁘다. 배우들뿐만 아니라 작품을 위해 헌신하신 모든 스태프들의 노력이 세계적인 무대에서 환하게 빛날 수 있도록 최선을 다해 영화를 알리고 오겠다. 많은 응원 부탁드린다"(지창욱), "관객들과의 첫 만남은 언제나 설레고 떨리는 일인데 그 시작을 칸영화제에서 하게 되어 더욱 설레는 마음이다. 다녀와서 이어질 한국 관객과의 만남도 기대해 줬으면 좋겠다"(신현빈), "영화의 본고장에서 선보이는 '군체'의 월드 프리미어에 함께 하게 되어 기쁘고 영광이다. 칸에 모인 전 세계 영화인에게 '군체'가 깊은 인상을 남겼으면 좋겠다"(김신록)며 벅찬 소감을 밝혔다.

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'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com