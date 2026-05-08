버석한 박보영 제대로 먹혔다..'골친자' 팬덤 양산 '골드랜드' 디즈니+ 한국 전체 1위 탈환

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 김성철과 박보영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'(황조윤 극본, 김성훈 연출)가 한국 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 1위를 탈환

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'골드랜드'가 지난 6일 3~4회 공개 이후 더욱 독해진 욕망 서사와 예측 불가한 전개, 충격적인 엔딩으로 시청자들을 제대로 집어삼키고 있다.

글로벌 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '골드랜드'는 디즈니+ 한국 전체 TOP 10 1위, TOP 10 TV쇼 1위를 탈환한 것은 물론, 키노라이츠 일간 트렌드 랭킹과 펀덱스 드라마 화제성 순위까지 동반 상승시키며 뜨거운 화제성을 이어가고 있다.

특히, 로맨스 장르 강세 속에서도 청소년 관람불가 범죄 장르만의 강렬한 수위와 숨 쉴 틈 없는 전개, 박보영과 김성철의 위험한 관계성이 폭발적인 반응을 이끌며 '골친자' 시청자들을 속출시키고 있다.

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무엇보다 '골드랜드'에 과몰입한 시청자들을 제대로 뒤흔든 건 평범했던 희주(박보영)의 폭주였다. 3~4회에서는 생존을 위해 점점 더 위험한 선택을 이어가던 희주가 끝내 우기(김성철)와 함께 공조 살인까지 저지르며 충격적인 엔딩을 완성, 시청자들의 과몰입을 폭발시켰다. 선과 악의 경계를 무너뜨린 입체적인 욕망 캐릭터와 회를 거듭할수록 독기 어린 눈빛으로 변해가는 박보영의 열연은 극의 몰입감을 배가시키며 뜨거운 반응을 이끌고 있다. 시청자들은 범죄 장르까지 접수한 박보영의 새로운 얼굴에 뜨거운 호평을 보내고 있다.

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여기에 희주와 우기 사이의 위험한 공조 관계성 또한 시청자들을 제대로 홀리고 있다. 서로를 경계하면서도 점점 더 깊게 얽혀가는 두 사람의 관계는 단순한 공조를 넘어 묘한 긴장감과 치명적인 남매 케미를 형성하며 몰입감을 끌어올렸다.

뿐만 아니라, 배우들의 압도적인 열연과 휘몰아치는 전개 역시 뜨거운 반응을 얻고 있다. 회를 거듭할수록 폭주하는 인물들의 욕망과 예측 불가한 사건 전개, 몰아치는 감정선이 극의 몰입감을 끌어올리며 장르물 팬들의 취향을 정조준하고 있다.

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이처럼 본격적인 욕망의 충돌과 사건이 전개된 3~4회 공개 이후, 한국 1위를 탈환한 '골드랜드'가 앞으로 더욱 거세질 배신과 탐욕의 아수라장 속 어떤 예측 불가한 전개를 펼쳐낼지 기대가 집중된다.

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'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 주인공이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러를 그린 작품이다. 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 그리고 이광수가 출연했고 '일년에 열두남자' '리치맨'의 황조윤 작가가 각본을, '수사반장 1958' '찌질의 역사'의 김성훈 감독이 연출을 맡았다. '골드랜드'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 시청자를 찾는다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com