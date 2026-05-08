손예진, ♥현빈 최우수상에 '폰' 들고 직캠 포착..꿀 떨어지는 눈빛 (백상예술대상)

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 현빈이 '백상예술대상'에서 최우수연기상을 수상하자, 아내 손예진이 카메라를 꺼내들며 달달한 분위기를 자아냈다.

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8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 신동엽과 수지, 박보검의 진행으로 '제62회 백상예술대상 with 구찌'가 열렸다.

이날 현빈('메이드 인 코리아'), 지성('판사 이한영'), 이준호('태풍상사'), 박진영('미지의 서울'), 류승룡('서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기') 등이 경쟁한 방송 부문 남자 최우수 연기상 트로피는 현빈에게 돌아갔다.

현빈이 수상을 위해 무대로 이동하자 아내 손예진은 휴대전화에 그 모습을 담으며 행복해 해 훈훈함을 자아냈다.

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현빈은 "이 작품 처음 시작할 때 감독님께서 '하얼빈' 때는 마냥 즐길 수 없었으니 이번에는 그때 못 즐긴 것을 즐기며 재밌게 촬영하자고 했다. 그 시간들을 돌아보니 현장은 하루하루 치열했지만 즐거웠고 행복했다"고 수상소감을 전했다.

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이어 작품을 함께한 이들에게 감사 인사를 전하던 현빈은 "누구보다도 이 앞에 앉아 있는 우리 와이프 (손)예진 씨, 정말 고맙고 사랑한다. 우리 아들도 사랑한다. 촬영하는 동안 서포트 잘 해줘서 감사하고 사랑한다고 얘기하고 싶다"고 아내 손예진을 향한 애정을 표현해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com