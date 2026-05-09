전지현, 촬영장 식단도 남달랐다..아이스박스 따로 준비 "많이 먹으면 집중 안 돼"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전지현이 촬영장 식단까지 따로 챙기는 철저한 자기관리로 감탄을 자아냈다.

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8일 '채널 십오야'에는 '연니버스에 탑승한 군체팀과 와글 | 나영석의 와글와글'이라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에는 오는 21일 개봉하는 영화 '군체'의 연상호 감독과 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 출연했다.

이날 연상호 감독은 "전지현은 우리와 식성이 좀 다르다"며 "본인이 먹는 게 있다. 셀러리 같은 걸 나한테 막 먹어보라고 했다"고 말했다. 이에 구교환은 "(전지현) 선배님은 아이스박스가 있다"고 거들었다.

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나영석은 "가끔 촬영장이나 회식 장소에 그런 걸 싸 오는 거냐"고 물었고, 연상호 감독은 "되게 많이 싸 와서 주변에 나눠준다. 진짜 감탄한 게 있는데 육포를 가져와서 줬는데 내가 먹던 육포가 아니었다. 편의점 육포 생각했는데 그런 육포는 처음 먹어봤다"고 답했다.

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이에 나영석은 "전지현 씨는 식사와 건강을 되게 중요하게 생각하는 것 같다"고 말했다. 그러자 전지현은 "촬영할 때는 너무 많이 먹으면 집중이 안 되고 잠도 많이 와서 촬영할 때 특히 더 신경 쓰는 것 같다"고 밝혔다.

또한 평소 관리를 위해 운동을 즐긴다는 전지현은 "PT도 하고, 요즘은 킥복싱도 한다"고 전했다. 그는 "복싱하러 갔는데 자꾸 나한테 킥을 차라고 해서 '왜 나한테 자꾸 킥을 가르쳐주나'라고 의아해했는데 킥복싱 선생님이었다"며 "하다 보니까 너무 잘 차고 싶고 이렇게 차야 하나 저렇게 차야 하나라는 생각도 한다"고 털어놨다.

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이어 "우리가 어렸을 때는 심장이 벅차오를 정도로 뛰어노는 순간들이 많았는데 나이가 드니까 그럴 일이 없지 않냐. 그런데 킥복싱은 진짜 숨이 넘어갈 정도로 운동하니까 너무 좋았다"고 덧붙였다.